John: Porno by nemělo konce

RADEK JOHN ODPOVÍDAL ZDE

"Možná jsme udělali chybu, měli jsme Ester vyloučit. Ale co bychom pak dělali s dalšími obviněnými? Proto jsme si řekli raději skončit, než tyhle věci věčně probírat v čase, kdy na obrazovku nepatří," napsal moderátor a vedoucí projektu, který sám zrušení soutěže televizi navrhl.

Všichni soutěžící dostali z Novy odstupné. "Přišli si na slušné peníze v rámci vyrovnání," napsal John a vysvětlil, proč Nova zavrhla variantu posunout vysílání na pozdější hodinu. "Reality show je mnohem dražší, než třeba Peříčko. A těch několik set tisíc diváků, kteří jsou k dispozici po 22. hodině prostě nemůže reality show uživit. Menší ztráty tedy vzniknou při jejím zrušení, než při pokračování s menší sledovaností."

Bílková: Nic jsem netočila

Jedna z "odvážných", Veronika Bílková, však popírá, že by někdy nějaké porno točila. Je na skupinovém pornu, které na videokazetě viděl i John, opravdu ona? "Tvrdí, že v pornu vůbec nevystupovala, že to na ní bulvár celé narafičil, ale to nejsme schopni rozhodnout my. To musí rozhodovat soud, pokud soutěžící bulvár zažaluje," vysvětlil John.

Komu lze věřit? Je náhle oživlá cnost a slušnost na Nově opravdová, anebo je porno jen záminkou k tomu, aby televize nemusela přiznat, že pořad u diváků propadl. Nova podle Johna chystá nový erotický pořad, který by se měl vysílat příští rok. "Bude se věnovat i té realitě, kterou jsme objevili v Milionovém páru," napsal.

Kde jsou feromony?

"Nelíbil se mi celý projekt od základu," řekla iDNES psycholožka Naděžda Verecká. "Nápad postavit budoucnost páru na veřejném seznámování s někým, kdo mi byl přidělen...Kde jsou feromony? Děsí mě zneužívání něčeho dost svatého jako je láska," uvažuje a dodává, že do tohoto typu pořadu se přihlásí právě jen takové dívky, které mají v sobě kus exhibicionismu. "Plaché a stydlivé dívky, které si chrání své city, by se do pořadu nepřihlásily," naznačuje vysvětlení psycholožka.

Nova zrušila Milionový v pátek, po čtyřech dílech. Zmatení a zklamaní účinkující se vrátí do práce, štáby i soutěžící opustili Penzion osamělých srdcí, v němž původně uměle vybraná parta začala po měsíci konečně žít a užívat si.

Realita zvítězila nad reality show

"Teď se to konečně rozjelo, soutěžící se hašteřili, pomlouvali, dokonce se opili, už se nemuselo nic zdobit, stačilo jen to dusno snímat. A mladé publikum to hned oceňovalo, zřejmě na rozdíl od diváků, které si Nova vychovala estrádami. Škoda, že pořad končí. Sám jsem byl zvědav, kam až dojde - už se to nedovím," lituje autor námětu a scénáře pořadu Evžen Gogela.

Osobně byl u konkurzu, při němž proklouzly do soutěže i tři "hříšné" dívky. "Už tehdy jsme u dvou adeptek zjistili, že dělaly pornoherečky. Ale kdo mohl tušit, že další tři nám proklouznou," říká zpětně o projektu, na nějž Nova tolik spoléhala.

S týmem odborníků Gogela vymýšlel pravidla, od věku hráčů od 21 do 35 let až k podmínce heterosexuality. Věřil, že vše je pod kontrolou, ač uznával: "Jdeme do neznáma, takový pořad tu nikdy nebyl. Nevíme, co udělá s diváky."

Původní námět přitom počítal jen s televizní seznamkou. Zákonům reality show, tedy tvrdší podívané do soukromí hráčů, jej přiblížil na přání Novy.

"Rozumím tomu, že se Nova lekla, ale je mi to líto. Teprve teď totiž začal Milionový pár být tím, co sliboval, tedy opravdu hustou reality show. A oceňovali to zejména mladí diváci, o které nám šlo," vysvětluje Gogela, který si alespoň prý potvrdil, že se takový pořad má dávat spíš v noci a že je lepší natočit jej předem na klíč.