John měl poměr s Wolfovou, řekla otevřeně Adamovská

"Požádala jsem ho, aby odešel. Nebylo to velké rozmýšlení, protože jen blázen si dvakrát znovu sedne na rozpálenou plotnu. Po jeho skoro dvouletém milostném poměru s Pavlínou Wolfovou jsem si řekla, že už podruhé to neskousnu," řekla Barboře Tachecí herečka, jež se o nemanželské dceři svého muže dozvěděla podobně jako veřejnost teprve v lednu. "To bylo pro mě opravdu velké překvapení, nepřála bych nikomu, aby to zažil."

Adamovskou tíží, že na celou věc nepřišla dřív. A Johnovy výmluvy o tom, že mlčel, aby nikomu neublížil, nebere jako omluvu. "Neměla jsem šanci to skončit dřív, spíš mě mrzí, že jsem neprohlídla, že mi můj muž tak dlouho lhal. Že nedokázal najít tu odvahu a neřekl mi to, kdy k té situaci došlo, kdy se ještě dala řešit," krčí zoufale rameny Adamovská. "Ve snaze neublížit ublížil samozřejmě, možná o něco víc, než kdyby to řekl před těmi osmi devíti lety. Podle toho, co vím, si troufám říct, že to bylo spíš sobecké, že nechtěl přijít o požitky z obou stran."

Radek John je nyní šéfem strany Věci veřejné, která se podle posledních průzkumů agentury Factum Invenio může dočkat i poslaneckých křesel (viz předchozí článek o volebních preferencích).

Podle Adamovské publicitu potřebuje, a proto mu nečinilo problém o celé věci promluvit ve chvíli, kdy deník Aha! celou záležitost odkryl. "On dělal vždycky, co chtěl, takže on to dělá proto, že to chce dělat. V tuto chvíli je pro něj ta publicita potřebná," míní herečka.

Svému muži, s nímž se na vlastní žádost rozvádí, hodlá v politice i přes velkou partnerskou ránu fandit. "Samozřejmě, že teď je ta situace trochu jiná, a já bych se nerada nechala ovlivňovat tím, v jaké jsem teď soukromé situaci, protože je hrozně těžké měnit svoje politické názory, když máte ve svém soukromí nějaký problém. Pořád si myslím, že při své inteligenci je schopný napravit poměry v politické situaci a myslím, že mu budu držet palce," dodala Zlata Adamovská v pořadu Fakta na Primě.

John s Adamovskou spolu vychovávají dvě vlastní děti, dvaadvacetiletou dceru Báru a patnáctiletého syna Petra. Nemanželské Johnově dceři Tereze je sedm.