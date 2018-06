John Malkovich v Kanadě zachránil krvácejícího turistu

Američan Jim Walpole cestoval s manželkou napříč celou Kanadou a Toronto bylo jejich poslední zastávkou. Ve čtvrtek se procházeli v centru města, zašli si na večeři a z restaurace mířili zpátky do hotelu. Walpole však při této cestě klopýtl a upadl. Při pádu se pořezal na krku o nedaleké lešení.

"Tolik krvácel, že to vypadalo, jako kdyby si poranil krční tepnu nebo krční žílu," uvedla manželka zraněného muže. Volala o pomoc a najednou se vedle ní objevil právě Malkovich. Herec se snažil zastavit krvácení a použil k tomu i svou šálu.

John Malkovich

"Ptal jsem se ho: Jak se jmenuješ? On mi odpověděl: John. Ani mě nenapadlo ptát se na jeho příjmení, protože bych si ho stejně nepamatoval," popsal Jim Walpole.

Zraněný muž byl následně odvezen do nemocnice, kde mu lékaři ránu zašili a propustili ho. Sedmasedmdesátiletý Američan uvedl, že slavného herce nepoznal a není si ani jistý, že by někdy viděl nějaký jeho film. Ale jak dodala jeho žena, to se nyní změní. "Jestli to půjde, podívám se úplně na všechny," uvedla Marilyn Walpoleová.