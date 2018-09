Zpěvák punkové kapely Sex Pistols se změnil k nepoznání

Kila navíc, ne moc výstřední účes a oblečení vypadající jako pyžamo. Tak zachytili hudebníka na letišti v Los Angeles. Zpěvák kultovní punkové kapely nyní ničím nepřipomíná rebela ze 70. let.

Dostal pseudonym Johnny Rotten podle zkaženého chrupu se shnilými zuby, ale před deseti lety podstoupil v Kalifornii rozsáhlý stomatologický zákrok, který stál v přepočtu půl milionu korun. Zpěvák vysvětlil, že to nebylo kvůli tomu, aby vypadal hezčí. „Bylo to nutné. Všechny ty shnilé zuby vážně začaly poškozovat moje zdraví,“ uvedl.

John Lydon se proslavil coby frontman Sex Pistols. Mezi největší hity kapely patří písně Anarchy in the U.K., God Save the Queen a Holidays in the Sun.

Po rozpadu Sex Pistols v roce 1978 založil postpunkovou kapelu Public Image Ltd. Obě formace průběžně oživoval v 90. letech a po roce 2000.

Bývalý anarchista a pozdější pacifista se objevil v několika reality show s celebritami. Věnuje se také malování. Jeho kresby a malby byly často na albech kapely Public Image Ltd.