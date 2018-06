VIDEO: Stařičkého muže na Měsíci dojme hodná holčička

Letošní reklama o muži na Měsíci zřejmě překoná své předchůdkyně, protože jen pár dní po zveřejnění už měla tisíce zhlédnutí.

Malá holčička na Zemi dalekohledem uvidí na Měsíci starého, opuštěného a smutného pána. Její pokusy doručit mu vzkaz selžou, až na ten poslední vánoční, kterým mu doručí dárek. Během reklamy zní písnička kapely Oasis Half The World Away, kterou nazpívala norská zpěvačka Aurora.

Loni se lidé zase dojímali nad příběhem malého chlapce a tučňáka Monthyho, kterému se zasteskne po lásce. Romantický příběh doprovází písnička Johna Lennona Real Love, kterou nazpíval Tom Odell.

Obchodní řetězec John Lewis’s začal s úspěšnými a dojímavými reklamami před devíti lety. V roce 2007 skupinka lidí v reklamě díky osvětlení lampou vytvoří z dárků stínovou siluetu dívky se šálou a pejskem.

O rok později usínající muž čeká na kávu z nového kávovaru, malý vědátor se těší na laboratoř, žena pokukuje po svícnech a pár důchodců pod stromečkem najde nejspíš GPS navigaci, malý kluk vrtulník a afgánský chrt zase fén. Do toho zní přezpívaná písnička From Me to You od Beatles.

V roce 2009 si v reklamě malé děti rozbalují dospělácké dárky, ale nakonec se ukáže, že jsou to dospělí, kteří se při této činnosti znovu cítí jako děti. Do toho hraje písnička Sweet Child of Mine od Guns N’ Roses, kterou přezpívali Adam+Eve.

V roce 2010 spot zachycoval lidi balící dárky pro své blízké. To toho zněla písnička Eltona Johna Your Song, kterou nazpívala Ellie Gouldingová.

O rok později se malý chlapec nemohl dočkat, až svým rodičům daruje vánoční dárky. Jako ústřední píseň byla zvolena Please, Please, Please, Let Me Get What I Want od The Smiths v podání Amelie Warnerové známé jako Slow Moving Millie.

V roce 2012 se sněhulák vydal hledat do světa perfektní dárek pro někoho velmi speciálního. Jeho cestu doprovázela písnička Power of Love od Frankie Goes To Hollywood, kterou nazpívala hudební hvězda internetu Gabrielle Aplinová.

Rok 2013 byl o kresleném příběhu přátelství zajíce a medvěda, který se na Vánoce uložil k zimnímu spánku. Dojímavý příběh se šťastným koncem doprovází písnička Somewhere Only We Know od Lily Allen.

