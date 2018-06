John Lennon bude mít svoje letiště

Yoko Ono by měla letiště osobně navštívit v pondělí; na liverpoolské univerzitě jí bude udělen čestný doktorát. "Je to brána do kraje a jméno uvidí milióny pasažérů. Bude to odpovídající pocta památce mého manžela," řekla.

Letiště bude mít nové logo, na němž bude Lennonův autoportrét a úryvek z jeho písně "Imagine". Společnost, které letiště patří, už objednala Lennonovu sochu. Bude stát v interiéru haly a vytvoří ji sochař Tim Murphy.

Liverpoolským letištěm ročně projdou na milióny lidí. Letiště Johan Lennona bude v Británii první, které dostane jméno významné osobnosti. Lennon se narodil v Liverpoolu v roce 1940, roku 1980 byl v New Yorku zastřelen.