Modelka si chce opět vybrat pohlaví embrya. Přála by si chlapce

„Patříme mezi ty páry, kterým nešlo počít dítě přirozenou cestou. Pořádně vlastně nevíme, čím to bylo, protože lékaři na nic nepřišli. Přistoupili jsme tedy s mou ženou na umělé oplodnění a díky němu se nám narodila dcera. Jsme lékařům vděční za to, že nám pomohli k založení rodiny,“ sdělil v rozhovoru pro magazín People zpěvák John Legend.



Nyní by si pár přál dalšího potomka. Na řadu prý v tuto chvíli přichází syn.

„Samozřejmě teď po dceři chceme malého chlapečka. Děti jsou požehnání a u dvou asi nezůstaneme, chceme velkou rodinu,“ sdělila Teigenová.

„Není to jednoduché. A nemusí to být hned. Záleží to na mnoha okolnostech. Ale doufám, že jednou budeme mít tři nebo čtyři děti,“ prozradil zpěvák, který se s manželkou snažil o miminko několik let. Až umělé oplodnění jim pomohlo k vytouženému potomkovi.



„Když nám lékaři položili otázku, zda bychom si jako první přáli dívku, nebo chlapce, řekla jsem, ať mi do dělohy zavedou nejdřív holčičí embryo. Přála jsem si dívku. Věděla jsem, že John bude skvělým otcem pro naši malou holčičku a bude o ni láskyplně pečovat. Úplně jsem ho viděla, jak se o ni stará,“ nechala se Chrissy Teigenová slyšet v minulosti. Nyní doufá, že vše bude probíhat bez problémů a opět se jí podaří otěhotnět.