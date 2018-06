Cusackovi hrozila žena, že ho prokleje a bude impotentní

Stalking nebyl jedinou nepříjemností, kterou duševně nemocná Marieta Subali dělala. Herci dokonce hrozila, že na něj uvalí kletbu pomocí černé svíčky a ta zapříčiní jeho impotenci.



John se tedy obrátil na soud a ten naštěstí uznal, že je žena nebezpečná a omezuje hercovu osobní svobodu. A rozhodl, že se ke Cusackovi nesmí přiblížit na vzdálenost 100 metrů.

Příbuzní herce se však obávali, že nemocná žena zákaz poruší a mohla by udělat ještě horší věci. Prý jde o vyšinutou osobu, která by měla být odvezena do psychiatrické léčebny, aby někomu neublížila.

Po většinu času totiž k Johnovu domu přicházela v době, kdy se tam on sám nepohyboval. S posedlou fanynkou se tedy potkával převážně jeho švagr, kterému prý žena také posílala výhružné e-maily. V nich však vyhrožovala Cusackovi. Podivné e-maily posílala i Johnově sestře, herečce Joan Cusackové.

Herec se tak rozhodl, že svůj dům raději prodá. Stalkerka teď neví, kde bydlí, takže se dá předpokládat, že bude mít John na chvíli klid. Ve svém dosavadním domově v Malibu už se necítil bezpečně.