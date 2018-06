Sedmdesátník Cleese z Monty Pythonů: po milionovém rozvodu čtvrtá svatba

Když se před čtyřmi lety John Cleese rozváděl, jen málokdo by předpokládal, že se znovu ožení. Jeho třetí manželka ho totiž při rozvodu obrala o 12 milionů liber.

Herec se však rozhodl vzít si bývalou modelku a veselku měli na ostrově v Karibiku.

"Od prvního okamžiku, kdy jsem ji poznal, věděl jsem, že by to mohlo být něco velmi závažného," řekl Cleese magazínu Hello! o manželce.

Nevěsta v minulosti už několikrát prohlásila, že věkový rozdíl je nikdy netrápil. Stejně se k tomu staví herec, který i přes tři rozvody na manželství nezanevřel.

"Pravdou je, že jsem romantik. Nikdy jsem si nemyslel, že by bylo na instituci manželství něco špatného - jedině moje schopnost vybrat si toho správného člověka," cituje komika magazín.

John Cleese byl třikrát ženatý. Deset let žil s Connie Boothovou. Pár se rozvedl v roce 1978. Mají spolu jednu dceru. Hercova druhá manželka Barbara Trenthamová s ním vydržela devět let. Rozvedli se v roce 1990 a také mají spolu dceru. S poslední manželkou Alyce Faye Eichelbergerovou Cleese děti neměl a rozvedl se s ní v roce 2008 po 16 letech společného života. Psychoterapeutka tenkrát vysoudila milionové vyrovnání.