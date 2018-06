Cleese zaplatí exmanželce po rozvodu poslední splátku půl miliardy

John Cleese si povzdechl, že jeho bývalá žena je teď na tom finančně mnohem lépe než on sám.

„Než jsem se rozvedl s Alyce Faye Eichelbergerovou, byl jsem poměrně movitý. Nikdy jsem nevěděl, jak bohatý vlastně jsem, žil jsem pohodlně. Ale teď jsem pracoval sedm let, abych splatit alimenty. Je na tom mnohem lépe, než já. Takže můžete jen naštvaně sedět a nadávat. Nebo si můžete myslet, že je to naprosto absurdní,“ řekl komik magazínu Spiegel.

Za všechno prý může právnička Fiona Shackletonová, kterou si jeho žena najala a která u rozvodů zastupovala také prince Charlese a Paula McCartneyho.

„Šla po mně opravdu brutálně tím, že najala nejodpornější, a nemyslím tím druhou nejodpornější nebo třetí nejodpornější, ale tu nejodpornější právničku v Santa Barbaře. Moje žena šla a najala tu opravdu odpornou ženu, a musel jsem jí dát 20 milionů dolarů. To není fér,“ postěžoval si loni v listopadu v australské televizní show 60 minut.

Nakonec žertoval, že ho jeho právník uklidnil, že skončil ještě docela obstojně. Kdyby měli děti nebo spolu vedli „obousměrné rozhovory“, bylo by to mnohem víc peněz.

Cleese a Eichelbergerová se vzali v roce 1992 a rozvedli v roce 2008. Americká psychoterapeutka byla jeho třetí ženou.

John Cleese a jeho třetí manželka Alyce Faye Eichelbergerová (25. února 2007)

Herec žil předtím deset let s americkou spisovatelkou a herečkou Connie Boothovou. Pár se rozvedl v roce 1978. Mají spolu jednu dceru. Hercova druhá manželka, herečka Barbara Trenthamová, s ním vydržela devět let. Rozvedli se v roce 1990 a také mají spolu dceru.

Komik je nyní počtvrté ženatý. V roce 2012 si vzal o 31 let mladší bývalou modelku Jennifer Wade. „Je to moc hezké být zamilovaný v mém věku. Díky tomu se všechno ostatní zdá relativně nepodstatné. Nikdy jsem to předtím nezažil,“ řekl pro magazín The Lady.