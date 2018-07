Cleese z Monty Pythonů se stěhuje do Karibiku, vadí mu britská média

Britský komik, scenárista a producent John Cleese (78), jeden z členů kultovní komediální skupiny Monty Python, opouští Británii a stěhuje se do Karibiku. Důvodem je jeho znechucení ze lží a malicherností britských médií. Proslulý komik to oznámil v pořadu Newsnight britské televizní stanice BBC Two.