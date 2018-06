Johanssonová o zveřejnění nahých fotek: Je to nespravedlivé a hrozné

Herečka dva týdny mlčela o snímcích, které se objevily na internetu a na nichž je vyfocena jen v Evině rouše.

"Jen proto, že jste herec, uděláte film nebo cokoli jiného, to neznamená, že nemáte nárok na vlastní soukromí," řekla herečka. "Pokud jste nějakým způsobem obklíčeni, je to nespravedlivé. Je to špatné."

Scarlett Johanssonová v kampani na rtěnku Dolce & Gabbana Z filmu Iron Man 2 (Scarlett Johanssonová) Scarlett Johanssonová pro magazín Allure

Johanssonová s odhalováním ve filmu nebo v reklamě nemá problém, ale nikdy se neobjevila úplně nahá. Herečka si uvědomuje, že jako známá osobnost je více na očích, ale takhle velký zásah do soukromí se jí zdá už nemorální.

"Myslím, že existují případy, kdy o sobě hodně prozradíte, ale nakonec to můžete vzít zpátky," řekla.

Scarlett Johanssonová

Herečka kvůli fotografiím ukradeným z telefonu dokonce povolala federální vyšetřovatele (více čtěte zde).

"FBI vyšetřuje osobu nebo skupinu osob zodpovědné za sérii internetových útoků na vysoce postavené lidi," řekla mluvčí FBI Laura Eimillerová.

Podobný problém řešily také také herečky Vanessa Hudgensová či Jessica Alba. Na internetu se objevily i nahé fotky Christiny Aguilery, Miley Cyrusové či Seleny Gomezové.