Johanssonová o nahých fotkách: Nebylo to porno, byly pro manžela

Šestadvacetiletá Johanssonová prozradila, že se fotila kvůli svému manželovi, s nímž se v roce 2010 rozešla. Fotografie vznikly před třemi lety.

Scarlett Johanssonová

"Poslala jsem je manželovi. Na tom není nic špatného. Není to, jako bych točila porno," řekla herečka pro prosincové vydání magazínu Vanity Fair.

Americká policie hackera, který nahé fotky ukradl, už zadržela (více čtěte zde). Christopher Chaney před soudem prohlásil, že se cítí být nevinen. Pětatřicetiletému hackerovi, který začal vykrádat elektronickou poštu celebrit loni na přelomu listopadu a prosince, hrozí v případě usvědčení až 121 let vězení. Z vazby byl propuštěn na kauci 110 tisíc dolarů a bude muset nosit elektronický sledovací náramek.

Johanssonová ani Reynolds nikdy o svém soukromí nemluvili a ani nezdůvodnili, proč se vlastně rozešli.

Scarlett Johanssonová a Ryan Reynolds

"Po dlouhém a pečlivém zvažování na obou stranách jsme se rozhodli ukončit svůj sňatek. Vstupovali jsme do tohoto vztahu s láskou a s láskou a přátelstvím ho také opouštíme," uvedla dvojice loni v prosinci.

Herečka však teď přiznala, že se v manželství necítila dobře. "Já vlastně nevím, co dělat sama se sebou. Byl to takový divný čas," řekla. "Nebylo nic, co by mě zajímalo. Bylo to obtížné. Cítila jsem se velmi nepříjemně."