"Je opravdu krásná, neuvěřitelně sexy, aniž by se o to nějak okatě snažila," prohlásila o herečce Scarlett Johanssonové její řekněme naturalističtější styl vyznávající kolegyně Jenna Jamesonová.

A když to říká pornohvězda, tak to musí být pravda. Myslí si to zřejmě i ve firmě Louis Vuitton, jinak by s půvabnou (nyní) blondýnkou nenafotili blyštivou reklamní kampaň. Musíte uznat, že na svých třiadvacet má herečka opravdu zralý šmrnc (Woody Allen o tom ví své).