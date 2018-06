Johana Saudková: Kája miloval ženy, ale věděla jsem, že mě neopustí

"On měl rád příběhy, měl rád vztahy a byl rád, když byla nějaká ženská do něj zamilovaná. To bylo koření jeho života. On to třeba nevyužíval úplně do krajnosti, mnohdy jistě též, ale mnohdy ne. Líbil se mu jen ten pocit, že ty ženský mají o něj zájem. Zvláště když byly krásné," řekla Johana Saudková.

Výtvarník ale prý dokázal najít krásu na každé ženě bez rozdílu.

"Když byla vyhublá, tak řekl, že je to pikantní, když byla tlustá, tak to bylo něco úchvatného. Když byla plešatá, tak se mu to také líbilo, když byla vlasatá, tak také. Když měla velkou nohu, obdivoval velkou hnátu, to si pamatuji," prohlásila.

Saudek prý neměl rád špinavé, zlé a ukřičené ženy. Johana Saudková se ale nikdy nebála, že by ji manžel kvůli jiné opustil.

"Já jsem si to vůbec nepřipustila. Rozhodla jsem se, že to takhle není. Pro Káju jsem já jediná a není to balamucení. Já jsem měla nějakou vnitřní jistotu, že mě Kája nikdy neopustí a já jeho," dodala.

Ve své 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek večer, Johana Saudková zavzpomíná mimo jiné na osudový den, kdy její manžel upadl do kómatu, a také na jejich první setkání.