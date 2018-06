Jógy se Cindy nevzdá ani v těhotenství

"Fakt, že jsem v pokročilém stádium těhotenství, nemůže nijak ovlivnit můj životní styl a způsoby, jakými pečuji o své zdraví," sdělila tento týden světoznámá topmodelka Cindy Crawfordová svým ošetřujícím lékařům. Cvičení jógy není ochotna přerušit. "Jedním těhotenstvím jsem si již prošla a domnívám se, že vím, co si mohu a nemohu dovolit. Samozřejmě, že omezím zvyky, které by mohly mému dítěti přímo či nepřímo ublížit, ale jinak bude až do porodu všechno při starém," dodala Cindy.