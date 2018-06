Nejžádanější mládenec je zadaný. Manganiello randí s vnadnou kráskou

„Začali spolu zrovna chodit,“ tvrdí magazínu People zdroj blízký Manganiellovi.

Mluvčí obou herců zatím jejich vztah nechtějí potvrdit, podle časopisu to ale nevyvrátili.

Manganiello v rozhovoru, který s ním dělali kvůli titulu nejatraktivnějšího svobodného mládence, přiznal, že se mu kolumbijská herečka Sofia Vergara moc líbí. Teď to vypadá, že už spolu randili, ale svalovec nechtěl o titul přijít.

„Dostanete mě do problémů. Nechci být nějaký rozvraceč vztahu. Ta osoba je zasnoubená. Má ale dokonalé křivky, krásný obličej, krásné vlasy, je prostě k nakousnutí. Přirozeně krásná. Je odvážná!“ tvrdil Manganiello v rozhovoru pro magazín People ve chvíli, kdy se ho ptali, koho by jako nezadaný muž rád sbalil.

Vergara se ale v letos květnu se snoubencem Nickem Loebem rozešla. A podle toho, co o ní Manganiello nedávno prohlašoval, to skoro vypadá, že důvodem k rozchodu byl on.