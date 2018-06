Jodie Fosterová se stala návrhářkou

Americká filmová hvězda Jodie Fosterová má o tom, jak by mělo vypadat zimní a jarní oblečení každého člověka, vcelku jasno. Hodně barev, spousta severských vzorů, vysoké kozačky a hlavně - čepice. Právě přikrývky hlavy by si ve světě módy zasloužily podle herečky daleko výsostnější místo. „Svetrům, kabátkům, bundám a botám se věnuje mnoho návrhářů. V čepicích ale většina přece jen pokulhává,“ míní herečka. „A to je díra na módním trhu, kterou chci zaplnit!“