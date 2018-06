Fosterová v děkovné řeči na Glóbech potvrdila svou homosexualitu

"Když už jsem tady a vyznávám se ze všeho, myslím, že mám náhlou potřebu říct něco, co jsem nikdy nebyla na veřejnosti schopná říct. Je to prohlášení, z něhož jsem trochu nervózní, ale možná ne tak nervózní jako moji tiskoví mluvčí teď. A já to tu hodlám teď říct, nahlas a hrdě… Jsem nezadaná!" začala herečka ve své řeči a pohrávala si s napětím v obecenstvu.

Ve stejném komickém duchu, zatímco kamera zabírala její smějící se syny, pokračovala: "Tohle nebude žádný veliký coming out, protože já jsem si jím prošla už před tisícem roků v době kamenné, v těch překrásných dnech, kdy se křehká dívka otevřela nejbližším přátelům a rodině a kolegům a postupně hrdě všem, kdo ji znali… Ale teď mi všichni říkají, že každá celebrita by měla poctít detaily svého soukromého života tiskovou konferencí, parfémem a reality show v hlavním vysílacím čase."

Synové Fosterové Charles a Kit poslouchali její řeč s úsměvem.

Fosterová také poprvé hovořila veřejně o Cydney Bernardové jako o své partnerce, i když už bývalé.

"Děkuji také mé hrdinné spolurodičce, mé bývalé partnerce, ale především opravdové spřízněné duši života. Mé důvěrnici, nejmilovanější, nejlepší kamarádce posledních dvaceti let – Cydney Bernardové. Děkuju, Cyd. Jsem tak hrdá na naši moderní rodinu, na naše úžasné syny, Charlieho a Kita, kteří jsou důvodem, proč chci dýchat a dál se vyvíjet… ," uvedla dále hvězda Mlčení jehňátek v dlouhé děkovné řeči.

Anne Hathawayová měla při řeči Jodie Fosterové slzy na krajíčku. Fosterovou podpořil její kamarád Mel Gibson.

Své kolegyně Anne Hathawayovou a Julianne Mooreovou dohnala k slzám, když připomněla svou čtyřiaosmdesátiletou matku, která trpí demencí. "Miluji tě, miluji tě, miluji tě a doufám, že když jsem to vyslovila třikrát, projde to zázrakem až k tvé duši, naplní tě to radostí, že jsi měla dobrý život," dodala herečka.

