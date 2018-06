Po každé roli se musím rok zotavovat, prozradila Jodie Fosterová

„Problém u režie je ten, že je to velmi náročné, je to složité a stojí to hodně sil. Ale jakmile se pět dnů po sobě dobře vyspím, jsem připravená znovu normálně fungovat. A jako herečka? Musím si dát dovolenou na celý rok, minimálně, než jsem schopná přijmout další roli,“ prohlásila Jodie Fosterová.

Herečka vychovává s manželkou Alexandrou Hedisonovou šestnáctiletého Kita a devatenáctiletého Charlieho. Syny má z předchozího vztahu se Cydney Bernardovou.

„Někdy lidé říkají: Bože, ty hraješ jen každé tři roky. Co se stalo? Já se podrbu na hlavě a řeknu: Co jsem dělala? Jezdila jsem na vodních lyžích? Ne. Jestli jsem se učila pracovat na počítači? Taky ne. Ale stojí to hodně času, když má člověk být dobrou matkou, dobrou dcerou, dobrým přítelem. Naslouchat druhým a tomu, čím procházejí. A říkat, že o to se postarám,“ řekla s tím, že chce svůj čas řídit smysluplně a sama.

„Když ten čas vyplním triviálními věcmi, i když jde o vydělávání peněz, mám pocit, že nemám čas být tím člověkem, pro kterého, doufám, toto vše je,“ dodala.

Zatím posledním filmem, v němž Jodie Fosterová hrála, byl snímek Elysium z roku 2013 s Mattem Damonem v hlavní roli. Coby režisérka naposledy natočila v roce 2016 film Hra peněz, v němž hráli George Clooney a Julia Robertsová.