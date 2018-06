Jodie Fosterová čeká další dítě

17:30 , aktualizováno 17:30

Jodie potvrdila, co už se dlouho šušká, že je těhotná. Druhé dítě se jí má narodit v listopadu. Osmatřicetiletá herečka má už dvouletého syna Charlieho. Nikdy ale neprozradila, kdo je jeho otcem. Ani tentokrát se neví, kdo bude tatínkem a Jodie opět mlčí. "Ne, o tom opravdu mluvit nebudu," řekla rázně Jodie. Budoucí maminka se snaží jíst co nejzdravěji a každý den cvičí jógu. "Když jsem čekala Charlieho, strašně jsem si těhotenství užívala a neměla jsem vůbec žádné problémy. Doufám, že to tak bude i tentokrát," svěřila se herečka.