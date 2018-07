Fosterová: Děti nevěděly, že jsem herečka. Syn myslel, že pracuji na stavbě

„Jsem ve filmovém světě od svých tří let a už v sedmi letech jsem vydělávala své rodině velké peníze. Měla jsem skvělou zásadovou mámu, velké sebevědomí, byla jsem mladá hvězda, která vybočovala z davu,“ říká herečka.



„Myslím, že je i spousta dalších důvodů, proč jsem nedopadla jako mnohé hvězdičky, které přišly do Hollywoodu ve dvaceti letech s pár dolary v kapse a nechtěly nic jiného, než aby se z nich přes noc staly velké herecké hvězdy a byly pro to ochotny udělat cokoliv,“ prozradila Fosterová v rozhovoru pro magazín PorterEdit.

Proč podle ní podává tolik žen v rámci hnutí #MeToo zpětně trestní oznámení za sexuální obtěžování? „Nevím, jestli vůbec na světě existuje žena, která když se koukne zpět do doby, kdy jí bylo 15, 16 nebo 17 let, tak se nepraští do čela a neřekne si: Proč jsem to tak nechala být? Proč jsem byla tak nesebevědomá a nedokázala říci ne?“ uvažuje herečka.



Fosterová, která se netají svojí lesbickou sexuální orientací, promluvila také o podpoře LGBT komunity. Bývalý americký prezident Barack Obama červen vyhlásil za měsíc hrdosti. Tímto krokem chtěl připomenout mimo jiné i to, že na světě je stále ještě mnoho zemí, ve kterých LGBT osoby čelí pronásledování, zatýkání, věznění či dokonce popravám. „Každý den je pro mě den hrdosti. Jsem hrdá na to, kým jsem,“ dodává Fosterová.



„Na rozdíl od mé otevřenosti ohledně sexuality jsem ale například nikdy nechtěla, aby moje děti věděly, že jsem celebrita. A tak si můj syn ještě ve čtyřech letech myslel, že pracuji na stavbě,“ zakončuje herečka.