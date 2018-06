Jsem šťastná, asi na to mám nějaký gen, říká Joan Collinsová

Joan Collinsová vypadá ve svém věku skvěle. Tvrdí, že za tím nejsou peníze, ale šťastný život. „Asi jsem se narodila s genem na štěstí a genem na energii. Nejvíc mě dělá šťastnou vidět šťastné moje děti. Mám prostě šťastný život. Celou dobu tvrdě pracuji, nikdo mi nedal nic zadarmo, ale i tak se každé ráno probouzím a myslím na to, jak jsem šťastná, že jsem teď fit a zdravá,“ prohlásila herečka, která se o sebe snaží starat, jak jen to jde.

Velkou radost jí dělá nové bydlení v USA. Byt má vyzdobený mimo jiné portréty, které namaloval její syn Alexander Newley. „Já ten prostor miluji. Nikdo v tomto městě snad nedělá koktejlové party tak často jako my,“ popsala pro magazín Hello! Collinsová, co se jí na apartmá nejvíc líbí.

A její manžel se smíchem dodal: „Oba jsme se do něj zamilovali hned, jak jsme ho uviděli. Ale myslím, že to bylo množství skříní, co u Joan o koupi rozhodlo.“

Místo v bytě dostalo i několik věcí, které Collinsové zanechala její sestra, spisovatelka Jackie Collinsová, která zemřela v roce 2015. „Mám kolem sebe hodně jejích věcí. Přestěhovala se do LA v roce 1968, a tak tu máme hodně společných vzpomínek. Chybí mi každý den,“ řekla.

A jaký má herečka, která je popáté vdaná, tip na šťastné manželství? „Tajemstvím je opravdu velká vzájemná podpora. Pochopení, že budou dobrá i špatná období. Nebudete vždy ve všem souhlasit, ale je třeba si užívat společnost toho druhého. Percy je úžasný člověk, je tak laskavý a pečlivý. Lidé se často berou jen kvůli touze. Ale ta jednou zmizí a pak si ti lidé řeknou: Co to sakra je? Kdo je ten člověk?,“ dodala.