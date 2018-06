Joan Collinsová si bere o třicet let mladšího muže

Úspěšný producent se tomuto tvrzení velice brání. "Jsou to jen hloupé pomluvy. S Joan se milujeme a naše svatba bude jen krokem z lásky a za žádnou cenu něčí vypočítavosti. Oba si myslíme, že rok, co jsme spolu, je dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom si mohli být jistí, že spolu budeme v životě šťastní. Já i Joan věříme ve sladkou budoucnost a hloupé výlevy někoho, kdo nám to nepřeje, nás nemohou za žádnou cenu rozházet," tvrdí Percy.



Hereččin syn Sacha Newley na to má ale vlastní názor. Sacha označuje svatbu své matky s Percym, která se bude konat s největší pravděpodobností v únoru příštího roku, za krok do horoucích pekel. "Jejich vztah je příšernost. Nechápu, jak se moje matka může zahazovat s někým takovým, jako je právě Percy. Snažil jsem se jí několikrát vysvětlit, jakou hloupost dělá. Nechce ale nic poslouchat, protože je tím idiotem nechutně zaslepená," nešetřil nevybíravými slovy Sacha.



Joan raději veškeré drby kolem své osoby odmítá komentovat. Ovšem čas od času se jí podaří pronést takovou hloupost, že nad ní zůstává rozum stát. I přes jasný rozdíl mezi jejím majetkem a jměním Percyho nedávno prohlásila: "Nevím, co by naším vztahem získal. Je hloupost myslet si, že by mě mohl o něco ožebračit. Oba máme zhruba stejný majetek, tak nevím, o čem je řeč." Tomuto výroku se směje především Sacha, který zřejmě o velikosti jmění své matky ví své.