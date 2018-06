Joan Collinsová se popáté vdala

" Můj svatební den je přesně takový, jaký jsem si ho vysnila a možná ještě krásnější," řekla šťastná nevěsta. Slavná svatba se konala v honosném hotelu Claridges v Londýně.

"Tentokrát se nevdávám jen tak z rozmaru. Cítím k Percymu, co jsem nikdy k žádnému muži necítila. Věřím proto, že pokud tohle mé manželství nebude poslední, bude alespoň nejdelší a opravdu nádherné," nechala se slyšet Joan.

"Rozhodně bych to nedělala, kdyby mi mé srdce tolik neříkalo - jdi do toho! Není to ale jen věc srdce, nýbrž i rozumu, který mi velí totéž," prozradila herečka, jejíž poslední manželství se čtvrtým vyvoleným Peterem Holmem trvalo pouhých třináct měsíců.

Do prvního manželství vstoupila Joan Collinsová v roce 1952 s tehdejším idolem Maxwellem Reedem. Ten ovšem dostal po čtyřech letech vale kvůli hereččině další lásce Anthonymu Newleyovi. S tímto hercem se pak Joan po osmi letech manželství rozvedla kvůli řediteli nahrávacích studií Ronu Kassovi. Toho pak v roce 1985 vystřídala bývalá popová hvězda Peter Holm.

Percyho poznala Collinsová při natáčení filmu s příznačným názvem Love Letters (Milostné dopisy), jehož byl producentem.