Joan Collinsová s manželem nespí

„Byla jsem zděšena, když mne před pár dny několik redaktorů ze zhruba desítky losangelských novin a magazínů kontaktovalo a oznámilo mi, že obdrželi e-mailové zprávy od člověka, který se podepsal jako ´přítel´. Stálo v nich, že spolu s Percym již od svatby spíme každý ve vlastní posteli a ani dříve jsme prý spolu nikdy nespali,“ vzpomíná hvězda seriálu Dynastie, která okamžitě zprávy popřela a označila je za lži. Nezapomněla zdůraznit, že je to prakticky poprvé, co ji bulvární novináři pomohli a sprostých pomluv nevyužili ke zvýšení nákladu svých novin. „Patří jim za to dík,“ dodala Joan.Osmašedesátiletá herečka svému zeti vzkázala, že je obyčejný kriminálník, který nemá šanci její rodině podlými pomluvami ublížit. „Snažil se nám uškodit už před svatbou. Jde o bývalého manžela jedné z dcer, s níž má dvouleté dítě a nyní se spolu soudí. Je mi smutno z toho, že takovému zlořádovi může vůbec někdo něco uvěřit,“ nechala se slyšet Joan, která s úsměvem dodala, že s Percym samozřejmě spí každou noc.