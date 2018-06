Joan Collinsová: V sedmnácti mě zdrogoval a znásilnil můj první manžel

Collinsová vypráví o svém příběhu v dokumentu Brave Miss World, který natočila bývalá izraelská Miss World Linor Abargilová, jež cestovala po světě a natáčela příběhy obětí násilí, protože byla sama znásilněna v roce 1998 jen šest týdnů před korunovací světovou královnou krásy.

„Byla jsem znásilněna, když mi bylo sedmnáct let,“ přiznává Collinsová v dokumentu. Dostala tehdy nabídku filmových studií RANK a měla se stát příští velkou filmovou hvězdou. Přijala pozvání na rande od tehdy už velmi slavného irského herce Maxwella Reeda. Doma jí řekl, že se jde vykoupat. Zatím jí nabídl rum s coca-colou a něco na čtení. „To bylo jen samé porno, což jsem do té doby nikdy neviděla. Drsné porno,“ vzpomíná Collinsová.

„Pak už si jen pamatuji, jak jsem úplně mimo ležela natažená na gauči v obývacím pokoji a on mě znásilňoval. A to, co mi podal, byl omamný lék. Nasypal mi ho do pití… Dnes se tomu myslím říká rohypnol. Bylo to příšerné,“ řekla.

Reedovým činem přišla o panenství a pocit viny ji prý donutil násilníka pojmout za svého manžela.

„Nebyla to moje chyba, ale nevěděla jsem to. Šla jsem s ním přece ven. Možná jsem s ním neměla jít na rande. Byl o dost starší a byl slavnou filmovou hvězdou. Nicméně hlavní je to, že mi zavolal a já s ním šla ven zase. A když jsem s ním začala chodit pravidelně, po pár měsících mi zavolal a požádal mě o ruku. A já si řekla: Bude to tak lepší, protože si vzal mé panenství. Nenáviděla jsem ho, ale cítila jsem se provinile, že mi to provedl… Trvalo mi velmi dlouho, než jsem opravdu začala věřit muži,“ dodala hvězda seriálu Dynastie.

Devatenáctiletá Joan Collinsová si bere o 14 let staršího Maxwella Reeda.

Collinsová se manželkou Maxwella Reeda stala v roce 1952, rozvedla se s ním v roce 1956. Reed zemřel v roce 1974. Collinsová se pak provdala ještě čtyřikrát. S pátým manželem Percym Gibsonem je od roku 2002 dosud.