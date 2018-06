Joan Collinsová je na zajíčky

Percy Gibson, muž číslo jedna Joanina života, se před ní zjevil na scéně divadla. Herečka tehdy netušila, že mladý přitažlivý divadelní režisér jí natolik učaruje. Ovšem jak nyní sama uvedla, jejich láska přišla pozvolna a začala rozkvétat. Jak tomu bývá v divadelních kusech, postarší herečka se rozhodla pro novou mladou lásku. Opustila svého přítele Roye Hurlestona, s nímž žila třináct let a vrhla se do náruče mladšího a silnějšího vůdce, jemuž často svěřila nejen vedení na jevišti, ale jak sama dodává, nyní i po zbytek společného života.

Když se ke své nové lásce přihlásila, pronesla jímavou řeč: "Najednou jsem věděla, že tohle je to pravé, poznala jsem, že tento vztah je přesně to, co potřebuji. Mám jen jeden život a ten chci prožít s Percym. Myslím, že tahle osoba je více než spřízněná duše, jakou jsem kdy v životě potkala. Nikdy mi nebylo tak skvěle, jako s ním a já jsem za to Percymu vděčná."

Joan ze sebe chrlila několik takovýchto vět, jako by chtěla svým teatrálním projevem rozplakat dav nalomených maminek. Potom ještě dodala několik promluv stejného ražení: "Citím se teď báječně, více odpočatá než kdykoli předtím. Percy je úžasný muž, který se o mě stará fantastickým způsobem. Cítím se o mnoho let mladší," s úsměvem dodala výborně vypadající herečka, přesvědčující celý svět o nezištnosti a čistotě své lásky k Percymu Gibsonovi.

A na závěr si hereckými zkušenostmi protřelá Joan neodpustila ještě jedno klišé, když prohlásila: "Ta láska přišla jako blesk z čistého nebe." Opravdu značný věkový rozdíl přesto odmítla komentovat s tím, že o to v partnerských vztazích vůbec nejde.