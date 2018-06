Zdraví je mnohem důležitější než hmotné věci, míní Joan Collinsová

11:06 , aktualizováno 11:06

Herečka Joan Collinsová (83) nyní dává do aukce věci, které zbyly po její zesnulé sestře, spisovatelce Jackie Collinsové. Ta vlastnila luxusní kousky oblečení, nábytku nebo umění. Joan ale říká, že je pro ni na světě nejcennější zdraví a dala by cokoli za to, aby tu s ní její sestra ještě mohla být.