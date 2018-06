Jo? Jo? No jo! Jo-jo!!

Nakažlivá jo-jo horečka napadá hlavně mladší teenagery. "Všechno to začalo jednou ve škole, když si kamarád přinesl s sebou jo-jo. A teď je už poblázněné celé školní hřiště," přiznal jeden -náctiletý nadšenec. Prostě a krátce: chcete-li být in, musíte se nechat vidět s poskakujícím jojem na prstě. Nic nejsou platné zdánlivě rozumné argumenty rodičů, že za ten kulatý nesmysl nehodlají vydat ani zlomek požadované ceny. Pamětníci zase připomenou, že opět nic nového pod sluncem, všechno už tu kdysi bylo. Jenže jo-jo neustrnulo ve vývoji. Poslední elegantní modely jsou vyrobeny z umělé hmoty, některé mají brzdu, spojku nebo světélkují. Různé typy této hračky se liší samozřejmě designem či barvou, ovšem i cenou - od nejlevnějšího pro začátečníky, jako je ProYo II (je k mání za 8 liber, což je více než 400 korun), po Yomega Fireball Glow (za 13 liber).

Ostřílení staří "jo-jovníci" se s nadšením vrhají na vylepšené modely, které za jejich časů nebyly, a zvědavě zkoušejí nové triky. Ale ani nováčci nemusí zoufat. K dostání jsou návody s drahocennými radami, jak vyzrát nad složitými triky stát se tak šampionem. Mimochodem, v Británii se má mistrovství konat už v listopadu.

Jedna z cenných rad nováčkům doporučuje soustředit se na počátku na svůj pupík. Proč? Velmi důležitá pro další úspěchy v jo-jování je totiž délka šňůrky, a ta má sahat právě těsně nad pupík. Dalším důležitým detailem je smyčka na prst a její umístění (za první článek prostředníku). Zakrátko se budoucí mistři v jo-ju propracují k lunárním smyčkám, venčení psa, přílivové vlně, špagetám nebo okolo světa či jak se všechny ty triky jmenují. Ti nejlepší zvládají i techniku obouruč (v každé ruce jedno náčiní).

A proč se jo-jo tak najednou chytlo?

"Můžete si ho vzít všude s sebou a kromě toho pořád objevujete další fígle, co se s ním dají dělat!" shodují se příznivci, co si teď znovu mohou souhlasně pobrukovat s Jitkou Molavcovou: "Já mám tak ráda to svoje jo-jo, jo-jo, jo-jo..."

Více se o jo-ju dozvíte na internetové adrese www.pd.net/yoyo/.