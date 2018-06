Jmenují se stejně a v září si řeknou ano. Díky Facebooku

Milostný příběh dvacetileté Kelly Hildebrandtové a čtyřiadvacetiletého Kellyho Hildebrandta začal minulý rok na internetu.

Kelly jen tak z nudy zadala své jméno do vyhledávače na stránkách Facebooku, aby zjistila, zda tam má nějakého jmenovce. V tu dobu tam byl pouze jediný takový kontakt - Kelly Hildebrandt z Lubbocku v Texasu. Dívka mu tedy poslala vzkaz: "Ahoj, máme stejné jméno, zdá se mi to zajímavé".

Kellymu Hildebrandtovi připadal její vzkaz roztomilý a odepsal. Následující tři měsíce si dvojice posílala e-maily, občasné telefonáty přerostly v denní hovory, které trvaly i několik hodin. Mladík pak dívku navštívil na Floridě a po uši se zamiloval. "Bral jsem to původně jako zábavu, netušil jsem, že to skončí svatbou," přiznal.

Několik měsíců poté, co Hildebrandtová odeslala svůj první e-mail, našla na pláži zásnubní diamantový prsten. "Jsem naprosto přesvědčená, že to všechno načasoval Bůh. Naplánoval to perfektně," rozplývá se Hildebrandtová.

Dívka studuje na vysoké škole a mladík pracuje ve finančním sektoru. Snoubenci plánují, že po svatbě budou společně žít na jihu Floridy.

Shoda jmen jim ovšem přináší i problémy. Například nechybělo mnoho a neodjeli společně na objednaný výlet lodí. Zaměstnanec cestovní kanceláře totiž vymazal jednu jízdenku ze systému, protože si myslel, že si někdo omylem zamluvil lístek dvakrát na stejné jméno v tentýž čas. I organizace svatby je díky jménům trochu komplikovaná. Pár proto musí používat svá prostřední jména Carl a Katrina. Oba se shodli na tom, že svému dítěti rozhodně jméno Kelly nedají, i když jim přineslo tolik štěstí.