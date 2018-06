Jmenuji se Hud-Czech. Hudební Čech

FOTOGRAFIE ZDE

Jak to, že si vás vůbec nepamatujeme z loňské SuperStar?

Jednak jsem vypadl už v těch rozřazovacích kolech a pak jsem taky vypadal trochu jinak. Vážil jsem sto kilo. Dneska mám 78.

Myslíte si, že vás nevzali kvůli tomu, že jste byl tlustý?

Nevím, ale určitě jsem se nenaučil zpívat za rok. Vždyť přese mě prošla i Anička Dajdou.

Vnímáte, že vás lidi berou jinak, když jste hubený?

To ani ne, spíš já se cítím jinak, a tím pádem mě i okolí vnímá jinak.

Vy docela normálně mluvíte o své přítelkyni – není to strategická chyba? Nebudete mít kvůli tomu míň fanynek?

No, tak já o tom zas tak normálně nemluvím. Řekl jsem to někde jednou. Nezakrývám to, ale ona nechce být nikde moc vidět.

Prý byste byl radši, kdyby míň žárlila.

Ona pořád čte všechny noviny, časopisy, chaty, místo toho, aby řešila jiné věci. Já jí říkal, ať to nedělá, že se z toho zblázní. Pořád mi volá, kdo co napsal.

Takže vy si o sobě nečtete?

Ne, vůbec nic. Vždyť bych se z toho musel zbláznit. Pro mě je jediná cesta, jak zůstat úplně normální, nevnímat to a pouštět to pryč.

Chci zůstat normální

Jak moc je pro vás důležité zůstat normální?

Pro mě hodně. Nejdůležitější je přece něco dokázat, a SuperStar je prostředek, aby o vás lidi věděli.

Někde jste řekl, že přece nebudete chodit ke kadeřníkovi, protože jste chlap. Není to trochu zastaralý názor?

Tak upřímně – nebýt SuperStar, tak bych asi vypadal úplně jinak. Jsem takový samorost, nikdy jsem neřešil, co mám na sobě. Oblečení, které jsem měl, jsem většinou dostával od rodičů, protože všechny svoje peníze, co jsem vydělal, jsem nastrkal do hudební techniky.

A jste spokojený s tím, jak vás oblékají novácké vizážistky?

Moc. Někdy se podívám do zrcadla a říkám si: Ty jo, to je dobrý. Je to příjemný pocit, být se sebou spokojený. I známí mi říkají, že vypadám dobře.

Jaké to je, když najednou dáváte rozhovory novinářům?

Zvláštní. Všichni se pořád ptají na to samé – s kým se kamarádíme, jaká jsme parta, co zdraví, proč jsem zhubnul, jaký je recept na tukožroutskou polívku – víte, kolik jsem jen na to dostal e-mailů?

Musím přiznat, že poté, co jste řekl, že jste díky nějaké polívce s divným názvem zhubnul až o osm kilo za deset dní, jsem si ji šla najít na internetu.

Fakt? Je to ale dost humus. Ta první vám nevadí, druhá vám nevadí, ale vy ji musíte jíst celý den, kdykoliv máte hlad. Pak už vám leze i ušima. Nejdůležitější jsou první tři dny, během toho se vám smrskne žaludek – a mezi námi, hlavně o to jde, a pak už si polívku můžete smíchat i s masem nebo zeleninou. Ale důležité je jedno jídlo denně.

A není osm kilo za deset dní trochu moc?

Kdyby to bylo nezdravé, tak už bych to nabral zpátky. Tím, že jsem hubnul zdravým jídlem, to šlo úplně samo. Byl to prostě zbytečný tuk, který šel rychle dolů, protože se ho tělo chtělo rychle zbavit. Přišli za mnou známí po týdnu, koukali na mě a skoro mě nepoznali. Mysleli si, že se mi něco stalo. Byl jsem předtím taková koule.

Co vás na průběhu SuperStar zatím nejvíc překvapilo?

Po pravdě? Ale to je spíš technická záležitost, protože mě baví zvukařina. Fascinuje mě, jak to na Nově všechno funguje, kolik lidí je do toho zapojených a jak všechno jede jako po drátkách.

Myslela jsem spíš, jestli vás překvapilo něčí umístění, nebo naopak vyhazov.

To určitě. Když vypadla Kristýna Peterková. Já ji považoval za jednu z naprostých favoritek.

Ale neříkejte mi, že vám je tam fakt smutno.

Je, hrozně. Hlavně teď, když už je nás tam tak málo. A po tom, co odešla Klára Zaňková, je to smutný. Jak jsme spolu dlouho a intenzivně, tak nám někdy připadá, že se známe roky. Když pak někdo odejde, je to znát.

Co se vám honí v hlavě, když Laďka dělá poslední napětí před vyhlášením?

To se ani nedá popsat. Každý doufá, že to nebude on. A když se pak řekne jméno člověka, proběhnou vám hlavou události, které jste spolu prožili. Hrozně emotivní je takový ten nekrolog o tom člověku, jak šel nahoru v SuperStar. To bych vám nepřál.

Rozbrečelo vás to někdy?

Jo.

U koho?

Skoro u všech. Já jsem takovej měkota.

Jak to vypadá, když se vypnou kamery, je to velký rozdíl?

Prostě se vypnou a jdeme domů.

A krásnými, mladými a rozesmátými lidmi zůstáváte i potom.

Jak kdo. Ale většina lidí si tam fakt na nic nehraje.

Takže těsně před vystoupením, kdy vás sledují dva miliony lidí, jste celý rozjařený a s radostí máváte do kamery?

Jasně že ne. Ale jdete tam s tím, že musíte bojovat, a já si pokaždé řeknu, že když bojovat, tak se vším všudy. I s těmi úsměvy. Ale víte, co je nejhorší? Když je po vyhlášení, jeden člověk vypadne, nálada je pod psa a pak přijdou fotografové a my se musíme usmívat. To je strašný.

Jako celebrita se jednou budete muset umět přetvařovat.

Člověk si na to musí zvyknout, ale zlepšuje se to. Mí známí mi říkají, že vypadám pořád strašně smutně. A přitom takový nejsem, mám hrozně rád srandu, pořád dělám vtípky. Nevím, co se se mnou vždycky stane, ale připadám si jako zařezaný.

Politika? Ta mi nic neříká

Myslíte, že máte jméno na superstar? Že Michal Hudček zní světově?

To nevím, ale hlavně je to Hud-Czech. Hudební Čech. To vymyslel brácha.

Je někdo, kdo vás z našich politiků nejvíc štve?

Ne. Já totiž nesleduju politiku. Vůbec. Absolutně mě to nezajímá.

Takže ani nevíte, kdo je teď premiér?

To nevím. Vím, že tam byl ten … Gross. Ale jak se ten nový jmenuje, to nevím. Jenom vím, že… ale to neřeknu.

Jen to řekněte, vždyť je to politik.

No, prostě vím, že se má dobře.

Myslíte tím, že je tlustý?

Jo.

To o sobě říká i on sám, že potřebuje shodit. Prý deset kilo.

Fakt? Tak že bych mu poradil tukožroutskou polívku? Není moc dobrá, ale zabírá. A jak on se teda jmenuje?

Jiří Paroubek.

No jo, vlastně. On je teď hodně čerstvý. Dost se ale mluví o jeho manželce. Měl bych se na ni někde podívat.

Co vy jste naposledy četl?

Mám teď rozečtenou knížku, je to taková parodie na Matrix. Ani nevím, kdo to napsal.

Jakou jste v SuperStar zatím udělal největší chybu?

Vždycky mě štve, když to na zkoušce zazpívám líp než pak před diváky. Pokaždé se mi sevře žaludek a jsem v koncích. Ale to se stává každému z nás. Taky dělám chyby v textu – kolikrát se stane, že přehodíte sloky nebo spletete slova. Takže pak je to vždycky obrovská úleva, když to skončí a vy jste to nezazpívali ve svahilštině.

Vy jste byl v šestnácti těžce nemocný. Někde jste říkal, že jediné, co si z té doby pamatujete, byla obrovská touha žít. Cítíte od té doby nějakou větší odpovědnost za to, jak ten život naplníte?

Já tehdy o tom mluvil s jedním šamanem a ten mi říkal: Dostals v životě druhou šanci, tak bys to měl využít a něco s tím udělat.

A tak jste se přihlásil do SuperStar.

Ne, to přece bylo daleko později. To tím nemyslím. Ale přihlásil jsem se na konzervatoř, začal jsem zpívat v kapele a rozhodl se, že chci, aby tady po mně něco zůstalo – ať už je to deska nebo pár písniček. Protože nejlepší, co přece může být, je to, že si někdo bude zpívat vaše písničky.

Změnil se třeba váš pohled na to, co je v životě doopravdy důležité?

Když vidíte ostatní lidi kolem vás, jak trpí, nebo že jsou na tom opravdu hodně špatně, tak to s vámi dost zatřese. Pamatuju si, jak jsem v nemocnici pořád chodil dokola po chodbě a snažil se hýbat. Měl jsem tehdy jenom padesát kilo a hrozně jsem chtěl žít. Pomáhal jsem ostatním. Třeba jednomu člověku, který potřeboval očistit od stolice, když tam zrovna nebyla sestřička. Tenkrát jsem si říkal, že všechno začnu odznova, máte úplně jiný elán do života. Jenže jakmile vám začne zase být dobře, hned jdete s cíli dolů.

A co je tedy podle vás v životě nejdůležitější?

No přece být zdravý. Nic důležitějšího není.

Superstar asi nebude, ale třetí místo by vyzpívat mohl

Michal Hudček byl pro mě od začátku SuperStar příliš nevýrazný, dokonce jsem si ho dlouho pletla s Petrem Bendem.

Ale měla jsem štěstí, že jsem mohla dělat rozhovor právě s ním, protože v životě něco zažil a přemýšlí, a tak může mluvit i o jiných věcech než o SuperStar.

Překvapilo mě, že je ve skutečnosti hubenější, než vypadá v televizi, a že není smutný, ale právě naopak – má vynikající smysl pro humor.

Nemyslím si, že má potenciál být superstar, ale aspoň na třetí místo by to dotáhnout mohl. Možná u něj zapůsobí právě to, že nemá nijak výrazné rysy, ať už pěvecké či osobnostní, a tak si do něj bude kdokoliv moci naprojektovat cokoliv.

Celou dobu na mě působil tak, jako že je pořád ještě trochu překvapený z toho, co se kolem něho děje, a jak v rozhovoru přiznává, celá SuperStar je pro něj jen prostředek k tomu, aby mohl dělat hudbu a byl u toho vidět.

Pořád zůstává nohama na zemi, a to je na něm pozitivní, je prostě znát, že už je dospělejší než loňští finalisté. Těsně po našem rozhovoru spadl z koně, což mu samozřejmě vůbec nepřeju, ale na druhou stranu mám pocit, že by mu to v popularitě mohlo docela pomoct.

Je to člověk, který má obrovskou vůli – dokázal zhubnout dvacet kilo a přežil těžkou nemoc, takže o něm určitě ještě hodně uslyšíme. (Jana Ciglerová)