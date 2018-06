Jméno nové superstar? V červnu

Ještě než obrazovky ovládly vánoční pohádky a přípravy silvestrovských oslav, musela tři města - Ostrava, Praha a Brno - zvládnout příliv zájemců o nejúspěšnější soutěž v historii našeho televizního vysílání. Podle očekávání jich bylo mnohem víc než před rokem.

I přesto, že soutěž má svoji stinnou stránku v podobě Hvězdné pěchoty, kde diváci na základě výkonů u prvních konkurzů hlasují o nejhorším zpěvákovi, se přihlásilo 8357 lidí ve věkovém rozpětí 14 až 26 let. Minule jich byly tři tisíce.

Podruhé v novém kabátě

Druhá série SuperStar bude mít podobný průběh jako ta první. Několik zásadních novinek tu však je.

První a asi i nejzásadnější je výměna dvou porotců. Zdálo by se, že se Ondřej Hejma v první řadě osvědčil. Byl předsedou poroty a platil za toho zlého. Finalistce Šárce Vaňkové třeba stále opakoval, že by se raději než jako superstar měla živit prací televizní moderátorky. Nakonec se stal kmotrem její debutové desky.

Hejma, ale ostatně i další z porotců, tehdejší šéf gramofonové firmy BMG Milan Herman, se nebáli soudů, které se proti nim často obrátily v podobě pískotu publika. Podruhé je už neuslyšíme. Herman z nově vzniklého manželství firem Sony Music a BMG odešel, Hejma se s Novou na spolupráci nedomluvil.

V porotě tak zasednou dvě osvědčené tváře, skladatel Ondřej Soukup a textařka Gabriela Osvaldová, a dva nováčci. Opět jsou to muži Michal Horáček a Eduard Klezla. První se na hudebním poli proslavil jako textař v autorské dvojici s Petrem Hapkou a na podnikatelském jako majitel sázkové kanceláře Fortuna, kterou nedávno prodal.

Druhý už v první SuperStar figuroval jako hlasový poradce soutěžících. Teď někdejší operní pěvec, nyní pedagog, usedne v porotě. „Budu to mít těžší, při první SuperStar jsem u klavíru poznal za pět minut, jestli mají talent, nebo ne, a připravoval jsem je tak, aby porotce trochu ošidili,“ hovoří o své roli Klezla.

A jaké byly dojmy Michala Horáčka po prvních konkurzech? „Je to nezapomenutelná zkušenost pro ně i pro mě. Jsem potěšen, že jsem mohl být přítomen tolika lidským dramatům. Probíhaly tady zvraty, kdy velcí favorité neměli svůj den, a naopak jiní byli okouzlující.“

Ondřej Soukup byl naopak střízlivější a nad úrovní tisíců přihlášených se podivoval. „Přišlo mnoho velmi průměrných zpěváků. Spousta lidí byla špatně připravena, zapomínali text nebo ho neznali. To mě překvapilo, protože všichni měli možnost už v televizi sledovat, jak soutěž vypadá.“

Chystá se velkolepé finále

Další novinka druhé řady se týká moderátorské dvojice. Lépe řečeno její pánské poloviny. Herečka Laďka Něrgešová, která se minule předvedla ve dvojici s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým, zůstává. Její partner však již předem ohlásil, že dvakrát do stejné řeky nevstoupí, a tak nezbývalo, než se poohlédnout po někom novém.

A tady se start druhé SuperStar na okamžik zadrhnul. Z konkurzu vzešel vítězně mladík Robert Ripa, známý z hudební skupiny T-Boyz nebo z menších rolí v seriálech Redakce a Místo nahoře. Organizátoři soutěže však posléze přišli s tvrzením, že jim Ripa lhal o své minulosti (nepřiznal svoje striptýzové vystoupení), a tak prý v něho ztratili důvěru.

Nahradil ho Petr Holík, moderátor brněnského rádia Krokodýl. Diváci si ho mohou pamatovat i z obrazovky - před dvěma lety vyhrál celostátní konkurz na moderátora Snídaně s Novou. I když nešlo o dlouhodobou spolupráci, zůstal „v evidenci“. „Nikdy jsme ho neztratili úplně z očí, jen jsme pro něj hledali vhodný pořad,“ řekl Pavel Zuna, který má opět nad soutěží dohled.

Na rozdíl od první SuperStar přibude i postupujících, o nichž budou divácké hlasy rozhodovat - z prvních konkurzů postoupilo místo čtyřiceti padesát zpěváků. A dvanáct z nich se dostane do finále, tedy opět změna oproti desítce z první SuperStar. „Hra tak dostane nečekaný náboj, vyhlášení výsledků v prvním finálovém kole bude větší drama,“ dodává Zuna.

Překvapením má být podoba velkého finále, ze kterého 12. června vzejde druhá česká superstar. Myšlenku odehrát ho ve velké hale s tisícovkami diváků zavrhly licenční podmínky, podle nichž je nemožné na toto klání prodávat vstupenky. Nova přesto v případě posledního živého večera slibuje velké překvapení. Upraví se i grafická podoba soutěže a těšit se lze i na nové části doprovodného programu.

SuperStar? Dobrý start

Soutěž Česko hledá SuperStar při své premiéře přilákala k obrazovkám průměrně skoro tři miliony diváků. Hra u nás zafungovala jako ve všech dalších státech, kde ji pod názvy Pop Idol či SuperStar uvedli. Tuzemští diváci ji uvítali jako nový druh zábavy, malý domácí rybník populární hudby zase jako čerstvý proud. Desítka posledních si v soutěži získala velkou popularitu, více než polovina jich už má desku a zbylí (kromě Petry Páchové) ji chystají.

Touha po nahrání vlastního alba, vidina nadprůměrných výdělků i možnost předvést svoje dovednosti před odbornou porotou, to vše zlákalo před koncem roku přes osm tisíc lidí. Nyní jich zbývá posledních padesát. Cestu jejich postupu a stovky zklamaných tváří budeme v dokumentech Novy sledovat od 9. ledna do 13. února. O týden později budou poprvé rozhodovat hlasy diváků - až do druhé šance, kterou soutěžící dostanou 27. března. Po dalším dokumentu přijde finále - odstartuje 10. dubna a vyvrcholí jmenováním druhé české superstar 12. června.