Na plastiky mám ještě čas, říká Jitka Zelenková

"Za svůj vzhled vděčím především genům. Ani moje maminka neměla do pozdního věku žádné vrásky," říká zpěvačka, kterou maminka opustila teprve předloni.

Co se týká kosmetiky, je to podle Jitky Zelenkové velice jednoduché: "Nedám dopustit na běžné původní české výrobky. Něco jako drahé krémy nebo různé zázračné přípravky, na to jsem nikdy nebyla," vysvětluje.

Největší význam pro ni má životospráva spolu s kvalitním spánkem. "Chodím spát včas, tedy nejlépe před půlnocí, a spím minimálně sedm hodin, ale to je skutečně spodní hranice. Další věc, bez které nemohu být, je pohyb na čerstvém vzduchu. V zimě jsou to běžky, a když není sníh, miluji hodinové procházky v přírodě," dodává zpěvačka, kterou tak můžete při rychlé chůzi potkat například v Praze na Vyšehradě, na Ladronce, v průhonickém parku ale i třeba v krajině okolo Vraného nad Vltavou.

"Další věc, která je pro mě doslova životabudičem, jsou lázeňské pobyty. Do Třeboně jezdím pravidelně na několik týdnů jednou ročně. Relaxu, saunování, cvičení v tělocvičně a procedurám se tam věnuji skutečně zodpovědně. Zatímco ostatní večer vyrážejí do restaurací za zábavou, já ještě jezdím na kole, nebo si zapálím na balkonku svíčku a dívám se při meditaci na nádherný rybník Svět. Vnitřní klid, pohoda a radost totiž vydá za všechny plastické operace. Na ty mám ještě dost času," uzavírá zpěvačka, které prý i sám doktor Jan Měšťák doporučil s jakýmkoli korektivním zásahem vzhledem k její skvělé kondici ještě počkat.

Jitka Zelenková - make up Zdeněk Fencl / styling Martin Gruntorád

Jitka Zelenková neztrácí ani pracovní elán. Po delší odmlce vydá brzy dvojalbum pro zamilované a pokřtí ho 17. února v pražské Hybernii.