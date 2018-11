Práce vedle Gotta mi nastavila tu nejvyšší laťku, říká Jitka Zelenková

„Byla pohoda, bylo to drsný, bylo to nádherný, byly tam zlomy. Tak, jak to v té naší profesi chodí. Všechno je ve vlnách. Má to své vrcholy i dramata. Někdy se daří, někdy zkrátka ne,“ shrnuje Jitka Zelenková padesát let na hudební scéně.

Od svých jednadvaceti let je zpěvačka na volné noze. „Nikdy jsem nedělala nic jiného a asi ani nic jiného neumím. Zpíváním jsem se vždycky uživila. Už ve třiadvaceti jsem na čtrnáct krásných let po boku Karla Gotta zakotvila v kapele Ladislava Štaidla. Práce vedle Karla Gotta mi nastavila tu nejvyšší laťku,“ vzpomíná Zelenková.

Mezi velká úskalí zpěvaččina života patří pravidelná úprava jejích specifických kudrnatých vlasů vyžadujících náročnou péči. Zelenková přiznala, že již téměř čtyřicet let je věrná stejné kadeřnici.

„Znáte to to z romantických filmů. Když tam fouká vítr a ženě přitom vlají vlasy, je to nádherné. Když však zafouká vítr zezadu na mě, vlasy mi vyletí nahoru, kde trčí a už tak zůstanou. Na noc, abych se vyspala, si spínám vlasy do gumičky ‚do ananasu‘ nahoru. Každý si myslí, že mít vlasy jako já je jednoduché na úpravu. Už od roku 1982 mám stále stejnou kadeřnici, která mi účes pravidelně dvě hodiny složitě tvaruje,“ přiznává Zelenková.

