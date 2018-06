Jitka Zelenková drží dietu podle Margity

"Za minulý týden jsem shodila dvě kila," hlásí zpěvačka potěšeně. "Mohu říci, že to funguje. Nejsou to žádný koktejly a prášky - jí se třikrát denně, ale ráno moc ne. Ve čtvrtek a v pátek bývá krize, to už je hlad. Všichni, kteří to svorně držíme, se hromadně těšíme na neděli, kdy si můžeme dát něco normálního. Ale jenom dieta nestačí. Musím se taky hýbat. Přece jen pořád sedím, dopoledne u telefonu, přes den zase v autě," dodává." Jitčiným zamilovaným sportem jsou v zimě běžky. Často proto vyráží i uprostřed týdne za sněhem do Harrachova nebo Jizerských hor. Miluje i rychlé procházky, na které chodí sama, bez doprovodu.