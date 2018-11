Zelenková slavila půlstoletí na hudební scéně. Dorazili Kraus i Slováček

„Padesát let na scéně uteklo jako voda. Byl to mnohdy pořádný hukot, ale ten správný, který naladí. Kdyby mi tehdy v roce 1968, kdy jsem poprvé vystoupila a současně vydala první singl u Supraphonu, někdo řekl, že budu zpívat dalších padesát let, tak bych tomu vysmála. No, a je to tu a je to fajn,“ nechala se slyšet Jitka Zelenková.

A oslavenkyně to parádně rozjela. Zazpívala nabitému sálu nejnovější písničky z nedávno vydané desky Intimity, ale i známé pecky let minulých. A kamarádi a její příznivci si potleskávali do rytmu.

„Už je to tak a u Jitky Zelenkové to platí doslova, že jsou hvězdy, které nehasnou. Známe se dost dlouho a v muzice jsme toho spolu prožili hodně dobrého, a tak jsem tu na téhle oslavě a jejím koncertu nemohl a nechtěl chybět. Přeci jen padesát let je pěkně kulaté jubileum a to se má v dobré společnosti oslavit a prožít,“ řekl v pražské La Fabrice, kde akce probíhala, Felix Slováček, který přišel s přítelkyní Lucií Gelemovou.

Zazpívat si s Jitkou Zelenkovou přišel i kolega Jan Smigmator, nechyběl David Kraus a v jedné písni, která je i na novém albu, jí na housle doprovodil Pavel Šporcl.

„Toto byla moje a Jitky první umělecká spolupráce, i když se poměrně dobře známe už řadu let. Jsme přátelé, máme se rádi, navštěvujeme se a jsem šťastný, že naše radost ze života vyústila v krásnou společnou píseň. A jak bylo vidět a slyšet, divákům se líbila,“ okomentoval společné vystoupení se zpěvačkou Šporcl.

Během slavnostního večera Jitka Zelenková převzala kromě kvanta kytic i multiplatinovou desku od vydavatelství Supraphon.