Mejdany do rána i trojka z chování, přiznává Zelenková divokou pubertu

Jitka Zelenková žila od svých třinácti let v Poděbradech s tatínkem, známým hudebníkem, který v lázeňském městě vedl velký orchestr. A dobré jméno mu v té době vážně nedělala.

„Byla jsem poděbradský číslo. Já už jsem v té době začala trochu zpívat a tehdy to přišlo. Kluby, diskotéky, hodně se popíjelo... Táta byl na mě slabej - byl to vážený pan dirigent a pak mě musel honit někde po nocích. Chodil si pro mě do těch klubů a kluci mě vždycky někam schovali. Párkrát mě taky slaňovali na židli z hradeb,“ přiznala nyní zpěvačka.

A tím výčet jejích vylomenin zdaleka nekončí. „Já jsem třeba skákala na Labi v Poděbradech i ze stavidel do vírů od hydroelektrárny. Byla jsem prdlá, taky jsem si málem vyrazila dech a málem se zabila. Museli mě lovit z vody,“ vzpomíná.

Trojku z mravů si vysloužila za pětatřicet neomluvených hodin, které místo na brigádě ve sklárně strávila opalováním u vody. Následoval zákaz zpívání. „Vždycky, když byly ty čaje o páté, zamknul mě táta doma a pouštěl mě jen na hodinu ven. Chtěl mě vychovat, ale já jsem vzdorovala. Řekl třeba: Přesně za pět minut tři čtvrtě na osm budeš doma! A já jsem jako na truc nepřišla nikdy včas. Nikdy! Myslím, že od té doby mám tu nectnost, že na schůzky chodím později,“ směje se Zelenková, která 5. června oslavila 65. narozeniny.

Žádnou velkou narozeninovou oslavu nechystá. „Zrovna jsem na dietě a nesmím vůbec pít! Už mám za sebou pětačtyřicet dní a zhubla jsem sedm kilo. Ale víte, co to je? Já mám tak ráda červený!“ posteskla si.

Jitka Zelenková miluje gumové medvídky.

Místo oslav si nadělila velký koncert, který se uskuteční v polovině října v pražském studiu DVA. Po prázdninách také vyjde kniha, kterou o ní píše někdejší tajemník Karla Gotta Jan Adam. Ani do té doby se ale nudit nebude. Právě nabírá síly v třeboňských lázních a chystá se na zájezd do Jižní Koreje, kde s kolegy představí muzikál Fantom Londýna.

„Je to moje první muzikálová role. Doteď jsem se tomuto oboru vyhýbala, ale to představení mě opravdu baví, i kvůli lidem, kteří se na něm podílejí,“ říká zpěvačka a tajemně dodává, že se možná brzy vyskytne ještě nějaká další muzikálová příležitost.