Líčím se mezi písničkami, říká Jitka Vlková z rádia Impuls

Jste dlouholetou moderátorkou ranního Impulsu. Jak dlouho vůbec v rádiu působíte?

Na Impuls jsem nastoupila na podzim před patnácti lety a ještě předtím jsem pracovala šest let na dvou regionálních stanicích.

Mnoho vašich kolegů se k rádiu dostalo náhodou. Jak to bylo u vás?

Pracovala jsem v podniku na výrobu potahů do aut a v našem regionu na Českolipsku se rozjelo nové rádio. Kamarád mého bratra DJ Vlasta tam tehdy začínal, dá se říci, že nikdo nic neuměl, ale všichni byli zapálení. A když o tom vyprávěl, tak já už začínala snít o této práci a škemrala jsem, aby mě do rádia vzal, jen tak se podívat. A stalo se, vysněný den jsem se šla podívat i na studio, kde se pořádaly konkurzy na moderátory. Zeptala jsem se, co musejí přečíst, vlezla jsem tam a přečetla to. O nic mi tehdy nešlo, byla jsem tam na kukačku a když jsem vylezla z toho nahrávacího studia, řekl mi: „Tak v pondělí nastupuješ!“ A tím odstartoval mou kariéru.

Jitka Vlková Jitka Vlková (39) působí v médiích od roku 1996. Kariéru odstartovala v českolipském rádiu Crystal, poté se přesunula do pražského rádia City a následně na Impuls, kde je dodnes. V roce 2008 se provdala za dlouholetého partnera Jaroslava Kučeru. Jeho příjmení nosí v dokladech, v médiích je stále Vlková.

V čem je podle vás největší výhoda rádia oproti jiným médiím?

Pokud máme nějakou naléhavou nebo radostnou novinu a chceme ji sdělit celému národu, tak ta informace se dokáže dostat ihned ven. Není tajemstvím, že naše stanice je nejposlouchanější v zemi. Týdně si naladí Rádio Impuls přes dva miliony posluchačů. Asi to bude znít jako klišé, ale jsme všichni nadšení a je to zásluha týmové práce. Stále vymýšlíme nové a nové programové prvky a zlepšujeme, co se dá. Jsme první, tak se to od nás očekává a my máme rádi výzvy, a když nám konkurence šlape na paty, je to hnací motor Impulsu.

Jak jste si za ty roky zvykla na ranní vstávání? Chodíte spát brzy?

Na to se dá zvyknout? Když zazvoní budík ve čtyři ráno, nejraději bych ho vyhodila k sousedům do zahrady, ale já se do té práce těším. Kolega Honza Daněk, který je šéfem a dirigentem ranního týmu, je k nezaplacení. Za ty roky jsme sehraní a dělá výbornou kávu. Spím tak čtyři až pět hodin a to je velmi málo. Nedostatek spánku rovná se tloustnutí, takže mi byly naordinovány dvě hodiny spánku přes den a pak teprve další činnost.

Schválně - chodíte do práce nalíčená?

Ne, ale tak patnáctkrát do roka, když se dobře probudím a stíhám, tak ano. Jinak se líčím během písniček.

Zajímavé je, že jste vdaná, ale v rádiu se stále prezentujete jako Vlková. Máte pocit, že je to už zavedená značka?

Určitě. Daněk a Vlková, to jsou ta zvířátka z Impulsu. Tak si nás pamatují posluchači. Nejsme denně na televizních obrazovkách, takže musíme volit jednoduchá a zažitá příjmení. V občance mám manželovo příjmení Kučerová.



Jaké touhy a přání jsou skryta ve vaší duši?



Celý život jsem měla touhy a přání, až do doby, něž mě před víc něž rokem začala koučovat právě Petra Krajčinovič. Touhy a sny bez pevných obrysů, bez načasování a realizačních kroků, byly pořád jen touhy a sny, společně s Petrou jsem je začala měnit na cíle a kráčím k nim. Jsem mnohem silnější, sebevědomější, už vím přesně, co v životě chci, ale hlavně zmizíkuji to, co nepotřebuji, zatěžuje mě a vyčerpává. Vřele všem doporučuji nezůstávat sedět na místě a jen snít, jděte a své vize zhmotněte.

