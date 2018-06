Potřebuji volnost a srovnání, zdůvodnila Válková rozchod

"Míra byl dal od Boha, který přišel hned po Miss. Byl to chlap, který mě začal opatrovat a já cítila od něho ochranu, že mě nechce využít, ale ochránit před ostatními. A za to mu děkuji. Naučil mě spoustu věcí," říká Válková.

"Ale já potřebuju ještě srovnávat, potřebuju mít volnost, svobodu, která mi asi od těch osmnácti chyběla," dodává.

Hned na prahu dospělosti skočila do vztahu s o dvacet let starším mužem a stala se ihned dospělou. Teď se chce vrátit do studentských let a prožít si vše, aniž by ji kdokoli vodil za ručičku.

"Těším se, že se budu sama o sebe starat, počítat finance, to, co jsem sama nezažila. Asi mi to chybělo a myslím, že je lepší, když to přišlo teď než ve třiceti po svatbě a dětech," míní Válková.

Rozchod oznámila sama na svém profilu na Facebooku a nelituje toho. Ostatně tak to dělají i zahraniční celebrity, aby se vyhnuly spekulacím v médiích.

"Přemýšlela jsem nad tím hodně, zda je to dobrý krok, ale když jsem zvážila pro a proti, tak mi to přišlo nejlepší. Na sociální síti mám všechny přátele a všechny blízké. Jsou tam i média, bylo mi jasné, že se pak strhne taková vlna, ale oba jsme s Mírou byli dost nekompromisní, že když nám někdo volal, tak jsme řekli, že se k tomu vyjadřovat nebudeme, protože to bylo čerstvé, a to, co jsem chtěla, jsem napsala," dodala Válková.