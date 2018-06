Děti jsme plánovali hned od začátku vztahu, přiznává těhotná Válková

Kdy vlastně mezi vámi a Lukášem přeskočila jiskra?

Bylo to v říjnu na jednom koncertě. Povídali jsme si až do rána a už tenkrát to mezi námi jiskřilo. Ale potkali jsme se o několik let dřív. Bylo to v roce 2010 na Miss, kde hrál se svou kapelou Embassy. Prý si na mě vsadil, jenže já prožívala velký šrumec kolem soutěže, takže jsem ho vůbec nezaregistrovala. Viděli jsme se pak ještě několikrát na různých akcích. Na jaře v roce 2014 mi na jedné benefici řekl, že prý stejně jednou budu žít s rakem. Což se vyplnilo. Lukáš se totiž v tomto znamení narodil.

Byla to láska na první pohled?

Myslím si, že to bylo velmi intenzivní, ale zpočátku taky velmi pomalé. Určitě to láska na první pohled byla, ale nechtěli jsme nic uspěchat. Vzájemně jsme se otrkávali, chodili na procházky, poznávali se. Bylo to opravdu hrozně krásný. Nikdy jsem to dřív nezažila. Zjistili jsme, že máme hodně společných zájmů, nejen kolem hudby. Třeba milujeme podzim, nebo kouzlo tajemných míst. Naše první rande bylo na Vyšehradě na hřbitově. Je to tam nádherný.

Ač se to nezdá, Lukáš bude asi velký romantik.

To je. Na první rande přišel s velkým pugétem růží. Čekala jsem, že přijde jako rocker v šátku, kůži a on dorazil elegantně oblečený. Překvapil. Oba jsme byli hrozně nervózní. Ale už tenkrát jsem cítila, že je to ten pravý. Začali jsme spolu bydlet v malém pokojíčku na Břevnově a po dvou týdnech jsme se přestěhovali do domečku za Prahou. Ani jsem neviděla, jak dům vypadá, znala jsem ho podle fotek. Tak jsem mu důvěřovala, že mi nedělalo problém sbalit tašky, naložit dodávku a odstěhovat se.

Nejste spolu ještě ani rok a čekáte miminko. Plánovali jste tak brzy rodinu?

Plánovali. Trvalo nám to půl roku. Počali jsme miminko už v domečku za Prahou. Jak říkám, Lukáš byl od začátku pro mě ten pravý. Oba jsme si řekli, že chceme být spolu a nebráníme se ani miminku. Vždycky jsme si přála být mladá maminka, což se mi poštěstilo. Oba máme zázemí a velký vzor v rodičích, kteří jsou spolu přes třicet let. V dnešní době mi přijde, že se lidé moc brzy vzdávají být spolu a při každém rozkolu se hned rozvádějí. Právě manželství by mělo být o tom, že když přijde něco zlého, musí si společně sednout a vyřešit to.

Takže svatba je též v plánu?

Ano je. Chceme se vzít, a to brzy. Víc však prozradit nechci. Teď řeším miminko. Jsem na začátku pátého měsíce. Termín mám 22. prosince. Před pár dny jsem byla na ultrazvuku a už i víme pohlaví, což si necháváme po sebe. Mně osobně bylo jedno, jestli budeme mít chlapečka, či holčičku. Lukáš naopak přání projevil a snad bude mít štěstí, paní doktorka se prý nemýlí.

Kolik kilo jste přibrala?

Přes boky jsme přibrala dva centimetry, na váhu tři kila. Zatím to je dobé. Na začátku jsme měla žaludek na vodě, ale teď si těhotenství konečně užívám. Stihla jsem si zařídit i porodnici. Podle doporučení kamarádek a známých jsem se rozhodla rodit U Apolináře.

Jitka Válková

Porod bude za přítomnosti tatínka?

Jednoznačně. Oba jsme si řekli, že chceme, aby byl Lukáš u porodu jako má psychická podpora. Oba máme rodiče dost daleko, takže přítel je připravený mi od začátku s miminkem hodně pomáhat. Určitě to bude náročné, ale už se nemůžu dočkat. Pro mé rodiče to bude páté vnouče, takže si nechávám poradit nejen od nich, ale i od svých sourozenců. Každý mi však říká, ať se teď hlavně dostatečně vyspím a mám energii. Přesto se snažím ještě pořád pracovat.

Jaký má těhotenství dopad na vaši práci?

Naštěstí zatím žádný. Práce mám hodně. Nejvíce moderování, hudební vystoupení, tam bříško není překážkou. Před pár dny jsem i fotila kampaň pro Make Up Institute Prague. Fotografie pak budou sloužit i jako hlavní vizuály pro kosmetický veletrh. Byla jsem z této nabídky nadšená. Přede mnou to fotila Andrea Verešová. Je to pro mě čest. Bříško jsme museli trošku schovávat, ale nijak závratně. Bála jsem se maličko korzetu, který mi oblékly, abych nebyla moc stažená.

Pokud vím, vy sama jste si prošla školou make-upu. Jste tedy mimo modelku a zpěvačku i vizážistka. Co vás k tomu vlastně vedlo?

Mám ráda výzvy a kosmetiku navíc miluju. Taky to beru jako další možnost, jak se realizovat. Modelkou člověk nemůže být navždy. Hrozně ráda jsem už od mládí líčila nejen sebe, ale i kamarádky. Líbí se mi triky a vychytávky jak pracovat s vlastní tváří. Navíc jsem se naučila i extravagantní líčení, které jsem si mohla vyzkoušet díky kampani. Byla to ohromná zkušenost a navíc jsem si mohla rozšířit vlastní portfolio právě o tyto úžasné fotky, které působí jako zajímavé obrazy. Momentálně se však soustředím hlavně na muziku, která mě též živí a připravuju se na roli maminky, na což se těším ze všeho nejvíc.