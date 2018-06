Jitka Válková o kypřejší postavě: Nevadí mi, když jsem kus ženské

„Já mám zvláštní fór v ložnici. Mám tam zrcadlo, které rozšiřuje. Takže každé ráno, když se podívám, tak si říkám, že mám moravské tvary, trošku kypré,“ prozradila Válková. „Mně to ale nevadí, když jsem kus ženský,“ dodala.

Žádné dramatické tloustnutí ovšem v jejím případě neprobíhá. „Snažím se hlídat. Nejím omáčky, knedlíky, ale občas si něco dopřeju. Ale bydlím ve čtvrtém patře bez výtahu. Kdekoli jsou schody, tak je běhám a snažím se chodit a aspoň takto cvičit,“ prozradila bývalá královna krásy, která na rozdíl od kolegyň nikdy neviděla svou budoucnost na přehlídkovém mole.

„V modelingu nikdy nebyly mé ambice. Nikdy jsem se na to nesoustředila, nešla tím směrem, vždy to bylo spíš k tomu zpívání,“ říká Válková, jejíž pěvecká dráha se ovšem nerozvíjí tak rychle, jak by si asi představovala.

Vrhla se proto na moderování. Moderuje především společenské akce a nemá ambice jako současná miss Kratochvílová, jež se vyhoupla až do hlavní zpravodajské relace televize Prima.

„Baví mě komunikace s lidmi a baví mě moderování naživo. Neumím si představit, že bych seděla za moderátorským pultíkem a četla noviny. Tam se úplně nevidím. Možná by to byla zajímavá zkušenost, ale mám ráda reagování na lidi a vtipkování,“ říká.

Jitka Válková a Gabriela Kratochvílová

Plány na nejbližší budoucnost jsou jasné: pracovat na kariéře moderátorky a společné bydlení s novým přítelem. O něm Válková mluvit nechce. Rozhodli se, že svůj vztah nebudou medializovat. Prozradila pouze to, že ho zná už pár let a je to ten pravý.

„Kdyby to nebylo to pravé, tak bych se do toho takhle nehrnula,“ říká Válková, která se s trenérem Miroslavem Ciprou (42) rozešla letos v březnu po čtyřletém vztahu. Už v květnu začala randit s finalistou Muže roku Adamem Klavíkem (24). Vztah vydržel jen tři měsíce a za jeho rozpadem byl zřejmě právě současný partner bývalé královny krásy.