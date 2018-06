Drsňačka podle Jitky Válkové: fialová paruka a roztrhané punčocháče

Válková s kapelou, která je předskokanem na turné Arakain Trash Club tour, natáčela na zámku Jezeří.

"Zámek má ohromného ducha. Zvlášť, když si člověk uvědomí, že se tam procházel například Goethe nebo Beethoven. Okolí zámku ovšem vůbec pěkné není. Když člověk vyhlédne z oken zámku a vidí jen měsíční krajinu a velké stroje, je mu do pláče," poodhalila drsňačka Válková také svou romantickou stránku.

Supervizorem klipu k písni Inside The Trap je režisér a kameraman F. A. Brabec. Režíroval ho Jan Pivoňka a o kameru se postaral Filip Kaleta.

"Odehrává se v něm příběh, kdy se vlastně se zámkem loučíme a jsme smutní z toho, co se to se zámkem stalo," řekla Válková.

Kromě modelingu a zpěvu se brunetka věnuje také škole. Na Karlově univerzitě studuje biologii a geologii.

"Je to síla, ale moc mne to baví. Uvidíme, jak budu stíhat. Věnovat se chci jen a jen hudbě a škole. Nejvíc si vážím toho, že mne berou i metaloví fanoušci, kteří třeba přijdou na Arakainy, a když mi po koncertě přijdou říct, že to bylo skvělé, tak jsem nejvíc happy," prohlásila.

