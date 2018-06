Válková myslí na zadní vrátka. Absolvovala školu pro vizážistky

Jitka Válková absolvovala rekvalifikační program ve škole líčení Make-Up Institute Prague. „Studovala jsem intenzivně dva týdny a naučila se denní, večerní, svatební líčení, foto make-up a vlasový styling. Díky své profesi mám ráda kosmetiku a líčení mě bavilo už od mala, proto mě hrozně nadchnul právě tento kurz,” přiznala Válková, která se nebrání myšlence věnovat se v budoucnu i profesi profesionální vizážistky.

“Už dlouho jsem o škole uvažovala, ale najít tolik dní na to chodit od rána do večera do školy, bylo hodně náročné. Možná se i díky škole dostanu do zahraničí coby vizážistka, uvidíme.”

Na závěrečnou zkoušku se připravovala intenzivně a zkoušela různé líčení na kamarádkách. „Byla jsem před zkouškami hrozně nervózní. Nemohla jsem ani usnout. Je to tu dost přísné a ne každý zkoušku zvládne,” přiznala Válková, která úspěšné završení kurzu oslaví s přítelem v soukromí u skleničky vína.

“Přítel plánuje nějaké překvapení a určitě to spolu oslavíme. Moc se těším, hrozně mě podporoval,” dodala Válková. Přítele urputně tajila více jak tři měsíce, než šla s pravdou ven.

Po rozchodu s podnikatelem Markem Ciprou a modelem Adamem Klavíkem nyní randí s třicetiletým bubeníkem Lukášem Boho, který hraje v kapele Marka Ztraceného a ve skupině Embassy.