VIDEO: Baví mě dráždit útočné kritiky, říká zpívající miss Válková

"Každá profese má své, ale myslím, že zpěvačky to mají daleko těžší než modelky. Čím víc se mi daří, tím víc do mě šijou, co si dovoluju vystrkovat růžky a zpívat, když jsem modelka. Ale mě baví, že je tím dráždím," řekla iDNES.cz Jitka Válková.

Jeden výrazný úspěch si už ve své kariéře připsala, když ji legendární Arakain přizval coby předskokana na turné. Pro kapelu byl důležitý talent, nikoliv předchozí zkušenosti s modelingem.

"Nálepka České Miss mi asi navždycky zůstane, ale i tak je to fajn. S kapelou se nám daří, natočili jsme klip, který má úspěch, jezdíme jako předkapela Arakainu, takže jsem ráda, že se dostáváme k pravým metalovým fanouškům. To je moje krev," dodala dvaadvacetiletá rodačka z Třebíče.

Modeling údajně hodlá stále víc odklánět na vedlejší kolej. Důkazem byla i nedávná přehlídka Beaty Rajské, na níž se překvapivě objevila pouze jako divák. "Přiznám se, že mě role modelky příliš nenaplňovala a kdykoliv jsem nějakou přehlídku šla, byla jsem vždycky hrozně nervózní a klepala se mi kolena, takže jsem ráda, že se modelingové branži vzdaluji."

A jaké cíle si Jitka dává coby zpěvačka? "Říkala jsem si, že bych za dvacet let chtěla mít tolik Slavíků jako Lucie Bílá, to je hodně velká meta, a v nejbližší době chci dál rozvíjet tým, abychom se do toho opřeli ještě víc. Začínáme se dostávat k lidem, kteří mají kontakty, tak mě ta práce hned víc baví," uzavřela.