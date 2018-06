Válková s přítelem oslavili výročí dortem a nemastnou neslanou večeří

"Poprvé jsme slavili v lednu, to byl rok od seznámení. V únoru jsme oslavili Valentýna a pamatuji si, že jsem Mirkovi připravila jeho oblíbenou rybičkovou pomazánku. Do třetice jsme slavili teď v březnu, byl to přesně rok, co jsme spolu," upřesnila zamilovaná Válková.

Od přítele dostala prstýnek, sama ho překvapila dortem a pravými kubánskými doutníky. S vařením Jitka problém nemá, svému příteli prý vaří denně. Není to pro ni ovšem vůbec jednoduché. Mirek Cipra coby výživový poradce vyžaduje dodržování tří pravidel: nemastit, nesolit a nekořenit. Navíc mu musí Jitka připravovat jiné pokrmy, než vaří sama pro sebe.

"Jitka je moc hodná, když je doma a má čas, tak mi třeba uvaří i několikrát denně. Oceňuji na ní také to, že většinou vaří dvě rozdílná jídla, jedno pro mě a druhé, vegetariánské, pro sebe," řekl Cipra.

"Míra má rád jednoduchá jídla, ale občas se mu to snažím zpestřit různými ingrediencemi, někdy je to prý pestré až moc," smála se Válková.

Sama se snaží nepřejídat a udržet si štíhlou postavu, i když svou budoucnost v modelingu nevidí. "Modeling je fajn, ale jako práci beru zpívání. Plánuji natočit vlastní cédéčko, ale je to tak na rok práce. Chci vybočit ze stylu, který se v Česku dělá. Bude to tvrdší muzika, ale stále ještě poslouchatelná. Takový pop rock, nejblíže je tomu asi zpěvačka Joan Jett," odhalila své plány Válková.