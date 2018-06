Jitka Válková už je zadaná, randí s finalistou Muže roku

Jitka Válková se se svou novou láskou pochlubila na Instagramu, kam vyvěsila společnou fotku a napsala k ní, že je zamilovaná. "Je to čerstvé, jsme spolu zatím měsíc, ale užíváme si to," řekla Válková Revue iDNES.cz.

Čtyřiadvacetiletý Adam Klavík je Válkové blízký věkově i zkušenostmi ze soutěží krásy a módních přehlídek.

S Miroslavem Ciprou (42) začala chodit hned na prahu dospělosti a po čtyřech letech je věkový rozdíl dohnal. "Potřebuju ještě srovnávat, potřebuju mít volnost, svobodu, která mi asi od těch osmnácti chyběla," řekla Válková. A přesně to jí mladý přítel dopřává.

"Adámek je skoro stejně starý jako já, máme společné zájmy, užíváme si svobody. Nechci řešit nic do budoucna, je to hezké takové, jaké to teď je. Vím, že mě asi lidé odsuzují, že je to brzy, ale prostě to přišlo. Je nám spolu krásně, tak proč to skrývat," říká Válková, která svůj rozchod i nový vztah oznámila sama na sociální síti a předešla tak spekulacím bulvárních deníku.