Válková o fotbalistovi: Na mladého přítele si zvykám, vždy byli starší

"Je to pro mě hrozně nové, ten vztah. Ve všech směrech. Ještě jsem to nezažila, protože jsem vlastně nikdy neměla takto mladého přítele. Vždycky jsem měla starší. I ta první láska byla o šest let starší," prozradila modelka s tím, že asi potřebovala dospět do věku, kdy může mít skoro stejně starého partnera a užívat si to.

Svůj vztah sice nejdřív tajili, ale nakonec vyšli s pravdou ven.

"Rozhodli jsme se zveřejnit náš vztah, když jsme jednou jen tak leželi na posteli a řekli si, že je ta správná doba to odtajnit," prohlásila Válková.

"Bylo to, když jsem dělal první státnice z ekonomie a šli jsme potom na večeři, částečně oslavnou. Bylo to po měsíci, po pěti týdnech, co jsme se to snažili tak nějak ututlat," dodal Klavík.

Zamilovaná dvojice prý dopředu nic neplánuje, užívá si každou společnou chvíli a těší se na společnou dovolenou v Chorvatsku.

"Vztah máme od začátku založený na spontánnosti. Nic neplánujeme. Teď jsme se na poslední chvíli rozhodli, že jedeme na dovolenou s mými nejlepšími kamarády. Takže na to se strašně těšíme. Neřešíme, co budeme dělat za týden, za měsíc. Jíťa má svoji práci, já mám svoji práci a tak to necháváme být," dodal fotbalista.