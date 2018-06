Schneiderová: Jak člověk stárne, tak ho napadá, že je čas něco vrátit

Nedávno herečka spolu s hvězdami muzikálu Bonnie and Clyde absolvovala kurz vaření, ve kterém její kulinářské umění dirigoval vyhlášený šéfkuchař Dalibor Novotný. Schneiderová chodí pro vychytávky v kuchyni hlavně ke své mamince. „Snažím se doma vařit, což se daří hlavně o víkendu. Od Dalibora jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, ale doma pro radu či nějaký fígl volám mamince,“ přiznala.

Talent na vaření se prý v jejich rodině dědí po generace. „Už moje babička byla skvělá kuchařka a doufám, že to jednou o mě bude říkat i dcera,“ říká herečka, která nejraději vaří italskou kuchyni.



Její jedenáctiletá dcera Sofie Anna se umí otáčet nejen v kuchyni, ale stejně jako maminka i na parketě. Navíc je to prý i velká parádnice. „Je to ženská, bylo by divné, kdyby neměla ráda šatičky, botičky či líčidla,“ přiznala herečka, která nedávno sama fotila kampaň pro kosmetickou firmu.

A jak Jitka Schneiderová o sebe pečuje, aby byla pořád v dobré kondici? „Stále se držím tance, opravdu mi to dalo velmi pozitivní impulz do života. S Markem Dědíkem pořád tančíme a vnuklo mi to nápad udělat jeden večer sešlost lidí, kteří mají stejný zážitek z tance,“ řekla.

K tanci vede i svou dceru, která se hýbe už od malička. „Sofinka vyzkoušela od baletu po street dance snad vše. Pohyb má v sobě, je asi po mně,“ pochlubila se.



S tancem souvisí i její nový projekt. Ve středu 5. dubna v pražské Lucerně organizuje akci Díky tanci na podporu rodičů, kteří si berou děti do pěstounské péče. Na parketě se objeví bývalí účastníci StarDance Matěj Ruppert, Anna Polívková, Leoš Mareš, Taťána Gregor Kuchařová a Ondřej Gregor Brzobohatý, Lukáš Pavlásek, Marie Doležalová, Marek Taclík, Dana Batulková, Roman Vojtek, Leona Machálková, Jana Plodková, Zdeněk Piškula nebo Roman Zach.



Jitka Schneiderová prozradila, že teď se snaží dělat šťastné lidi kolem sebe. „Asi jak člověk stárne, tak ho napadá, že je čas něco vrátit. Člověk si v životě projde dobrým i špatným, ale nikdy by neměl zapomínat na lidi, kteří mu v životě pomohli, poradili, stáli při něm. Sama mám zdravé dítě, skvělou rodinu a přátele na život a na smrt. Mám veliké štěstí nejen v soukromí, ale i v profesi,“ dodala.