Holky, tancujte, je to výborné na postavu, nabádá Jitka Schneiderová

Když jste kývla na nabídku tančit ve StarDance, čekala jste, co po tom přijde? Kolik budete mít fanoušků?

To je otázka, na kterou by se mělo říct, nečekala. Ale já to řeknu jinak. Jsem zaskočená tou pozitivní vlnou toho, co tanec v lidech vyvolává. Mám radost z tance, což se asi nějak převalí přes ty obrazovky. Mnoho lidí se dívá a máme výborné reakce, strašně nás to žene dál.

Jste překvapená i sama ze sebe? Na amatéra tančíte skvěle. Není vám líto, že jste dřív netancovala?

Že jsem netancovala, mi asi úplně líto není. Ani do tanečních jsem nikdy nechodila. Sama ze sebe překvapená jsem. Vždy záleží na té minutě a půl, kdy jste na parketu, zda se ta vaše dřina povede, nebo ne. My se smějeme frázím, že si to jdeme s Markem Dědíkem na parket užít, protože ono se to vlastně vůbec užít nedá, máte totiž v tu chvíli hlavu jak pátrací balon. Najednou má člověk pocit, že všechno zapomněl, že nebude cítit rytmus, že se mu to tam splete, že spadne na parketě, ale vlastně zatím se to podařilo. Já vlastně nevím, kde se to ve mně bere.

Jak často trénujete?

Teď už máme asi jenom čtyři dny na každý tanec, protože jsme trénovali tance postupně, aby si tělo zvykalo. Hlavně jsme tančili přes léto. Na první dva tance bylo hodně času, nikdo nevěděl, jestli postoupí. Teď máme na choreografii a tanec opravdu čtyři dny, takže denně čtyři až šest hodin. Je to velmi náročné pro tělo. Nikdy jsem takhle fyzicky nesportovala.

Dřina je vidět i na vašem štíhlém a vypracovaném těle.

Přesně. Já bych vlastně všem chtěla doporučit: Holky, tancujte, protože já jsem nikdy neměla takhle vyrýsované a zmenšené tělo. Fyzicky se cítím výborně. Někdy unaveně, ale výborně. Nebolí mě ani záda, ani bedra.

Jitka Schneiderová jako Kočičí žena z filmu Batman se vrací v kalendáři Proměny 2016

Tanec probouzí v těle vášeň? Cítíte to také? Budete chtít tančit i po skončení soutěže?

Skutečně tanec ve mně probouzí vášeň. Zjistila jsem, že tanec je má velká láska a pokud se na hudbu můžu rozvlnit, není nic lepšího.

Nedávno jste se pro charitu proměnila v Kočičí ženu. Vaše fotografie se vydražila za 70 tisíc korun. Jaký to je pocit, že vás chce mít někdo doma za tolik peněz?

Jsem moc ráda, že mi v tom pomohla Michelle Pfeifferová. Udělala výborný film a skrze Batmana se autoři kalendáře dostali ke Kočičí ženě. Pokud mohu nějak pomoci svojí přítomností, tak půjdu a ráda pomůžu. Peníze z dražby jdou konkrétně na jednu slečnu, která potřebuje motorový vozík, protože má manuální. Kdyby se zadařilo všechno, co Chantal Poullain potřebuje pro svoji nadaci, budu šťastná.